Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
6. 1. 2026,
14.33

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jan Oblak Jan Oblak španski superpokal Real Madrid Kylian Mbappe Kylian Mbappe

Torek, 6. 1. 2026, 14.33

38 minut

Kylian Mbappe ne bo nastopil na španskem superpokalu

Skrb manj za Jana Oblaka, Real bo pogrešal Kyliana Mbappeja

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kylian Mbappe | Za Kyliana Mbappeja se leto 2026 ni začelo po načrtih. | Foto Reuters

Za Kyliana Mbappeja se leto 2026 ni začelo po načrtih.

Foto: Reuters

V sredo se v Savdski Arabiji začenja španski superpokalni spektakel. V sredo ga bosta v uvodnem polfinalnem srečanju odprla branilec naslova Barcelona in Athletic Bilbao, v četrtek pa se bosta udarila madridska velikana Real in Atletico. Beli baletniki bodo oslabljeni, saj zaradi poškodbe kolena ne bo nared za nastop najboljši strelec Kylian Mbappe. Tako vrat Jana Oblaka pri Simeonejevi četi v četrtek ne bo ogrožal francoski zvezdnik.

Jan Oblak
Sportal Oblak vodil le pet minut, sanjski dan mladega napadalca Reala

Napadalec Real Madrida Kylian Mbappe okreva po zvinu kolena, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, tako ji je povedal vir blizu 27-letnika, pa bo Francoz z nogometnih igrišč odsoten vsaj tri tedne. To je velik udarec za bele baletnike, ki jih v četrtek čaka polfinalni spopad v Savdski Arabiji z Atleticom.

Real je sicer brez Mbappeja navdušil na zadnji prvenstveni tekmi, ko je ugnal Betis kar s 5:1, pod tri zadetke pa se je vpisal 21-letni Gonzalo Garcia.

Jan Oblak Jan Oblak španski superpokal Real Madrid Kylian Mbappe Kylian Mbappe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.