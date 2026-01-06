Skrb manj za Jana Oblaka, Real bo pogrešal Kyliana Mbappeja

V sredo se v Savdski Arabiji začenja španski superpokalni spektakel. V sredo ga bosta v uvodnem polfinalnem srečanju odprla branilec naslova Barcelona in Athletic Bilbao, v četrtek pa se bosta udarila madridska velikana Real in Atletico. Beli baletniki bodo oslabljeni, saj zaradi poškodbe kolena ne bo nared za nastop najboljši strelec Kylian Mbappe. Tako vrat Jana Oblaka pri Simeonejevi četi v četrtek ne bo ogrožal francoski zvezdnik.

Napadalec Real Madrida Kylian Mbappe okreva po zvinu kolena, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, tako ji je povedal vir blizu 27-letnika, pa bo Francoz z nogometnih igrišč odsoten vsaj tri tedne. To je velik udarec za bele baletnike, ki jih v četrtek čaka polfinalni spopad v Savdski Arabiji z Atleticom.

Real je sicer brez Mbappeja navdušil na zadnji prvenstveni tekmi, ko je ugnal Betis kar s 5:1, pod tri zadetke pa se je vpisal 21-letni Gonzalo Garcia.