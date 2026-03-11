Daljši dnevi in vse več sončnih ur že občutno vplivajo na delovanje sončnih elektrarn po Sloveniji. Marec prinaša opazno rast proizvodnje, a hkrati tudi precejšnja nihanja, en dan jasen in skoraj poletno svetel, naslednji dan oblačen in manj predvidljiv. Za lastnike večjih sončnih elektrarn, zlasti v industrijskih in poslovnih okoljih, kjer so proizvodnja, poraba in stroški energije tesno povezani, to pomeni dodatno potrebo po natančnem načrtovanju. Več sonca samo po sebi še ne pomeni optimalnega izkoristka. Odločilno je, kako dobro se sistem v ozadju sončne elektrarne zna prilagoditi vremenski napovedi in razmeram, ki se lahko spreminjajo iz ure v uro.

Foto: Ana Kovač

Vreme ni samo sonce ali oblaki

Pomlad ni le obdobje več sonca, temveč tudi hitrih sprememb. Jutranja megla lahko zamakne začetek proizvodnje, popoldanska oblačnost jo nepričakovano zmanjša, višje temperature pa vplivajo na učinkovitost panelov. Sončna elektrarna energije zato ne proizvaja enakomerno, tudi če so dnevi daljši. Razlike med posameznimi dnevi in celo urami so lahko precejšnje.

Foto: Shutterstock

Ko govorimo o sončni energiji, pogosto razmišljamo preprosto: več sonca pomeni več elektrike. V resnici pa na proizvodnjo vpliva več dejavnikov hkrati. Dolžina dneva, kot padca sončnih žarkov, kratkotrajna oblačnost ali temperaturna nihanja lahko bistveno spremenijo količino proizvedene energije.

Za večje industrijske sisteme, ki uporabljajo dinamične cene elektrike in kjer je proizvodnja elektrike neposredno povezana z delovanjem poslovnih ali proizvodnih procesov, takšna nihanja niso zanemarljiva. Razlika med jasnim in delno oblačnim dnem lahko pomeni opazno spremembo v razpoložljivi energiji in posledično zahteva drugačne odločitve glede shranjevanja ali porabe energije.

Vremenska napoved tako postane ključen podatek za načrtovanje delovanja sončnega sistema, saj vpliva na razporeditev energije in polnjenje hranilnika.

Foto: Shutterstock

Kako SG Brain uporabi vremensko napoved pri svojem izračunu?

Nadgradnja SG Brain v okviru sistema pametnega omrežja SG Connect podjetja NGEN vsako uro izdela napoved delovanja za naslednjih od 24 do 48 ur. Pri tem analizira vremensko napoved in iz nje izračuna pričakovano proizvodnjo sončne elektrarne. Ta podatek nato poveže z napolnjenostjo hranilnika, predvideno porabo in tehničnimi omejitvami sistema.

Pomembno je, da SG Brain ne deluje le na podlagi trenutnega stanja, temveč napovedi stalno posodablja. Če se vremenska napoved spremeni, se prilagodi tudi izračun. Če je za naslednji dan napovedano jasno vreme, lahko sistem pričakuje višjo proizvodnjo in ustrezno prilagodi delovanje hranilnika. Če vremenska napoved kaže oblačnost ali nestanovitne razmere, je treba energijo razporediti drugače, morda jo več shraniti že dan prej ali previdneje načrtovati porabo.

Foto: Jan Lukanović

Za večje industrijske uporabnike je takšna napoved še posebej pomembna. Nenadna sprememba proizvodnje električne energije lahko vpliva na stroške, obremenitve omrežja ali načrtovanje porabe. Če pa sistem že dan prej ve, koliko energije lahko približno pričakuje, lahko svoje delovanje prilagodi bolj premišljeno.

V tem kontekstu vreme ni več nepredvidljiv dejavnik, temveč z upoštevanjem napovedi postane ključen podatek modela odločanja.

Kaj je SG Brain?

SG Brain je napredna umetnointeligenčna nadgradnja pametnega energetskega sistema SG Connect podjetja NGEN. Deluje kot logična plast nad obstoječim sistemom in vsako uro izdela napoved delovanja za naslednjih od 24 do 48 ur.

Foto: Jan Lukanović

Pri tem analizira več vhodnih podatkov hkrati. Poleg vremenske napovedi upošteva pričakovano proizvodnjo sončne elektrarne, napolnjenost hranilnika, vzorce porabe, urne cene elektrike ter tehnične omejitve sistema, kot so zmogljivost baterije in omejitve omrežja. Na podlagi teh podatkov samodejno prilagaja delovanje celotnega energetskega sistema.

Funkcionalnost je trenutno v testni fazi v industrijskih energetskih sistemih z dinamično ceno električne energije. Nadgradnja za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih je del nadaljnjega razvoja platforme.

Komu je trenutno namenjen SG Brain? SG Brain je trenutno v testni fazi v industrijskih energetskih sistemih z dinamično ceno električne energije. Takšni sistemi so najpogostejši pri večjih poslovnih in industrijskih odjemalcih. Večina gospodinjstev in manjših poslovnih odjemalcev do 43 kW priključne moči še uporablja fiksno ceno električne energije. Nadgradnja za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih je del nadaljnjega razvoja platforme.

Foto: Ana Kovač

Vreme kot podatek, ne tveganje

Vremenske razmere so bile dolgo razumljene kot nepredvidljiv dejavnik delovanja sončnih elektrarn, na katerega se je bilo mogoče le odzivati. Danes pa lahko z ustrezno analizo postanejo del načrtovanja.

Razlika ni v tem, ali je dan sončen ali oblačen. Razlika je v tem, ali sistem ve, koliko energije lahko pričakuje in kako naj jo razporedi. Za večje industrijske sisteme, kjer so energetski tokovi tesno povezani s proizvodnjo in stroški, vključitev vremenske napovedi pomeni večjo stabilnost in predvidljivost delovanja.

Foto: Jan Lukanović

Sonce samo po sebi ne zagotavlja optimalnega izkoristka, to omogoči šele pametno upravljanje. In prav tu vremenska napoved postane več kot informacija o vremenu. S SG Brain postane del odločitve.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta: