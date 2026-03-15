Moški po zaužitju priljubljenega prehranskega dodatka pristal v bolnišnici

Prehranska dopolnila pogosto veljajo za neškodljiva, vendar lahko njihovo nenadzorovano uživanje povzroči resne zdravstvene zaplete. To dokazuje primer moškega srednjih let, ki je po mesecih jemanja izjemno visokih odmerkov vitamina D končal v bolnišnici s hudimi simptomi in motnjami v delovanju telesa.

Glede na študijo, objavljeno v BMJ Case Reports, ki jo povzema hrvaški portal Slobodna Dalmacija, je moški v bolnišnico prispel z vrsto simptomov, ki so se razvijali več tednov: bruhanje, slabost, bolečine v trebuhu, krči v nogah, tinitus, suha usta, povečana žeja, driska in nenadna izguba skoraj 13 kilogramov. Zdravniki so sprva sumili na okužbo, vendar so bili njegovi laboratorijski izvidi v mejah normale. Šele dodatni testi so razkrili pravi vzrok: telo je imelo nakopičene toksične ravni vitamina D, stanje, znano kot hipervitaminoza D.

Zakaj pride do zastrupitve z vitaminom D?

Vitamin D je pomemben za absorpcijo kalcija, zdravje kosti, delovanje mišic in imunski sistem. Vendar pa se za razliko od nekaterih drugih vitaminov shranjuje v jetrih in maščobnem tkivu, zato se iz telesa izloča zelo počasi. Če ga zaužijemo v prekomernih količinah, se lahko kopiči in razvije hiperkalciemijo – povišane ravni kalcija v krvi.

Hiperkalciemija lahko povzroči številne simptome, vključno z zaspanostjo, zmedenostjo, spremembami razpoloženja, prebavnimi težavami, visokim krvnim tlakom, motnjami srčnega ritma in okvaro ledvic. V hujših primerih se lahko pojavijo tudi resne nevrološke težave.

Študija navaja, da je moški dnevno jemal več kot 20 različnih prehranskih dopolnil, ki jih po posvetovanju z zasebnim nutricionistom dobil brez recepta. Težave so se pojavile približno mesec dni po tem, ko je začel intenzivno jemati dopolnila, in so se nadaljevale tudi po prenehanju jemanja. To je skladno z naravo vitamina D, saj lahko zaradi njegove počasne presnove simptomi trajajo več tednov.

Laboratorijski izvidi so pokazali znatno povišane ravni vitamina D, kalcija in magnezija, medtem ko so testi izključili resnejše bolezni, kot je rak. Ugotovljeno je bilo tudi, da njegove ledvice ne delujejo pravilno, kar je njegovo stanje še poslabšalo.