Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
11. 1. 2026,
16.20

Nedelja, 11. 1. 2026, 16.20

1 ura, 15 minut

Zimska zelenjava, ki bo okrepila vaš imunski sistem

zelena, zelenjava

Foto: Shutterstock

Zimski čas pogosto prinese utrujenost, pomanjkanje energije in večjo možnost za prehlade, zato je še toliko pomembnejše, da svojemu telesu namenite dodatno podporo tudi s prehrano. Prav v hladnejših mesecih ima sezonska zelenjava posebno vrednost, saj je bogata s hranili, ki telesu pomagajo ohranjati odpornost, notranje ravnovesje in dobro počutje. V nadaljevanju vam razkrivamo, katero zelenjavo je v zimskih dneh priporočljivo vključiti v svoj jedilnik.

Čebula

Čebula je nepogrešljiv del zimske prehrane in ena najbolj dostopnih naravnih podpor imunskemu sistemu. Vsebuje močne antioksidante ter spojine z protivnetnim in antibakterijskim delovanjem, ki pomagajo telesu pri obrambi pred prehladi in okužbami. Redno uživanje čebule lahko prispeva tudi k boljšemu delovanju dihal in prebave.

zelenjava

Česen

Česen velja za eno najmočnejših naravnih živil za krepitev imunskega sistema. Njegove aktivne spojine podpirajo naravno obrambo telesa, pomagajo pri preprečevanju virusnih okužb in spodbujajo odpornost. V zimskih mesecih je zato smiselno, da ga v obroke vključujete čim pogosteje.

zelenjava

Sladek krompir

Sladek krompir je hranljiv, nasiten in bogat z beta-karotenom, ki se v telesu pretvori v vitamin A, kar je ključno za delovanje imunskega sistema in zdravje sluznic. Poleg tega zagotavlja stabilen vir energije, kar je v zimskem času še posebej pomembno za dobro počutje.

zelenjava

Korenje

Korenje je klasična korenovka, ki pozimi odlično dopolnjuje jedilnik. Vsebuje vitamine in antioksidante, ki podpirajo odpornost telesa ter prispevajo k zdravju kože in vida. Zaradi njegove vsestranskosti ga je preprosto vključiti v različne zimske jedi.

aprila, vrt, korenje, sajenje, sejanje

Rdeča pesa

Rdeča pesa je znana po svojem pozitivnem vplivu na prekrvavitev in tvorbo rdečih krvničk. Bogata je z vitamini, minerali in antioksidanti, ki pomagajo telesu pri regeneraciji ter krepijo splošno odpornost, kar je v hladnih mesecih še posebej dobrodošlo.

rdeča pesa

Por

Por je blaga, a izjemno koristna zimska zelenjava, ki podpira delovanje imunskega sistema in prebave. Vsebuje vlaknine ter naravne spojine, ki pomagajo telesu pri zaščiti pred zunanjimi vplivi, hkrati pa je lahko prebavljiv in prijazen do želodca.

zelenjava

