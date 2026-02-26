Kako pozimi poteka življenje v gozdu? Kamera je ujela zanimivo dogajanje.

V zavodu Kočevsko so delili zanimive posnetke dogajanja na njihovem gozdnem območju, kjer prebivajo številne divje živali. Njihovo tako nočno kot dnevno gibanje v Kočevskih gozdovih je posnela stacionarna kamera in ujela trenutke, ki bi jih v naravi redko videli v živo.

Čeprav se pozimi tudi življenje v gozdu upočasni, nekatere divje živali pa se v zimskem obdobju tudi odpravijo na zimski počitek oz. hibernacijo, to ne velja za vse prebivalce gozda, saj so nekateri drugi aktivni skozi vse leto.

Dogajanje na enem izmed območij na Kočevskem je ujela tudi stacionarna kamera, ki je v daljšem časovnem obdobju na istem kraju ujela različne prebivalce gozda, med njimi volka, dva medveda, divjo mačko, trop jelenov in košut, divje svinje, trop srn in trop devetih volkov, ki se je v drncu sprehodil mimo kamere in o katerem smo že poročali.

"Zimski čas v gozd prinese tišino, življenje v gozdu pa kljub temu ne obstane," so zapisali v zavodu Kočevsko, kjer redno spremljajo življenje divjega življa in o njem poročajo. Kot so dodali, v zimskem obdobju divje živali v gozdu še vedno iščejo hrano, se gibljejo in se prilagajajo hladnejšemu letnemu času.

Jazbec v snegu Foto: Shutterstock

Divje živali pozimi varčujejo z energijo in si pripravijo zaloge hrane

Divje živali zimsko obdobje preživijo s prilagoditvami, kot so zimsko spanje, mirovanje (hibernacija) ali zmanjšana aktivnost za varčevanje z energijo. Ker so divje živali pozimi ogrožene zaradi mraza, snega in pomanjkanja hrane, je pomembno, da jih kot obiskovalci v njihovem naravnem okolju ne vznemirjamo in jim zagotovimo mir. Tudi medved tako kot jazbec in veverica pozimi le dremlje. Že pred zimo si te divje živali pripravijo zalogo hrane, in se, če je potrebno, po hrano odpravijo tudi v globok sneg. Živali, ki pozimi dremljejo, se navadno prebudijo enkrat v dveh tednih in ostanejo budne dan ali dva.

Veverica podobno kot jazbec in medved pozimi le dremlje Foto: Shutterstock

Zato je pomembno da živali, da v kolikor jih v naravi opazimo, opazujemo od daleč. Pomembno je tudi, da jim ne sledimo in se jim ne približujemo. Prav tako divjih živali ne hranimo, še posebej ne s kruhom ali podobno človeško predelano hrano, ki jim lahko povzroči več škode kot koristi.

Posnetki stacionarnih kamer nam omogočajo, da si lahko življenje v gozdu ogledamo tako, da divjih živalih v njihovem naravnem habitatu ne vznemirjamo, prav tako pa nam omogočajo vpogled v njihovo gibanje in ravnanje na določen območju, ki bi ga sicer v naravi v živo zelo težko videli. V najglobjih kotičkih Kočevskih gozdov so skriti ostanki pragozda, kjer lahko obiskovalci začutijo življenje v prvinski obliki, so med drugim zapisali na profilu Kočevsko.

