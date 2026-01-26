Na družbenih omrežjih Nacionalnega parka Plitviška jezera so delili prizor, ki bi ga v divjini težko videli, če ga ne bi zabeležile stacionarne kamere. Ena izmed njih je ujela trop volkov, ki se je prebijal skozi novozapadli sneg.

Eni izmed (pomembnih) prebivalcev gozdov v okolici Plitviških jezer na Hrvaškem so tudi volkovi. Te čudovite in zaščitene živali je na območju Nacionalnega parka Plitviška jezera nedavno ujela tamkajšnja stacionarna kamera, posnetek pa so upravljavci parka delili na družbenih omrežjih.

Na kamero ujeli trop šestih volkov

Samodejna kamera strokovnjakov Nacionalnega parka je posnela volkove, ki so se mimo kamere sprehodili v iskanju hrane. "Verjetno za divjimi prašiči, ki so se pred nekaj dnevi sprehodili po isti poti. Volk je ena od ključnih živalskih vrst, ki jih spremljamo v njihovem naravnem okolju," so zapisali skrbniki parka in dodali, da vsak nov posnetek razkrije košček živahnega sveta, zaradi katerega je park v osrčju Hrvaške poseben.

Na posnetku lahko vidimo trop šestih volkov, ki so se v zimskih razmerah prebijali skozi novozapadlo snežno odejo in ovohavali okolico ter tako sledili morebitnemu plenu, s katerim bi se lahko nasitili v zimskem obdobju.

Oglejte si posnetek:

V tropu imajo strogo določeno hierarhično lestvico

Volkovi (Canis lupus lat.) so največji predstavniki družine psov. V zimski dlaki so njihovi sivi toni bolj izraženi. Živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico. Najmanjše območje, ki ga posamezen volk potrebuje za preživetje, naj bi meril 25 kvadratnih kilometrov. Sezonska razširjenost volkov je odvisna od selitev plena. Če je le mogoče, se gibljejo po lahko prehodnem ozemlju, zato lahko njihove sledi pogosto najdemo na gozdnih (kamionskih ali traktorskih) poteh, je zapisano na spletni strani Lovske zveze Slovenije (LZS).

Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo od 40 do 70 kilometrov, znani pa so tudi primeri volkov, ki so v eni noči prehodili 160 kilometrov. Volk je plenilec velikih parkljarjev, ki jih izčrpa v dolgem pregonu. S takim načinom lova ujame predvsem živali, ki so v slabši telesni kondiciji.

Volk ni nevaren človeku

Naenkrat lahko volk zaužije celo do deset kilogramov hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. V populaciji prevladujejo samci, 40–50 odstotkov volkov pa propade v prvem letu življenja. Njihova življenjska doba je od 12 do 16 let. Naravnih sovražnikov skorajda nimajo, lahko pa se okužijo s steklino. Volk človeku ni nevaren, še piše na LZS.

Nekaj dni pred volkovi so je po isti poti sprehodila tudi čreda divjih svinj. Tudi njih je ujela ista stacionarna kamera:

