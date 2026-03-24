Prenavljate dom? Menjava oken je ena najpametnejših investicij.

Prenova doma pogosto pomeni veliko odločitev. Od izbire materialov do razporeditve prostorov – možnosti je ogromno. A med vsemi spremembami, ki jih načrtujemo, pogosto spregledamo enega ključnih elementov doma: okna. Prav ta imajo namreč velik vpliv na udobje bivanja, energetsko učinkovitost, zvočno izolacijo in tudi končni videz hiše ali stanovanja. Če prenavljate starejši objekt, je zato smiselno razmisliti, ali so vaša obstoječa okna še primerna za sodoben način bivanja.

Zakaj prenovo pogosto začeti prav pri oknih

V starejših hišah in stanovanjih so okna pogosto ena prvih stvari, ki pokažejo znake staranja. Okvirji se lahko sčasoma obrabijo, tesnila izgubijo svojo funkcijo, zasteklitev pa ne zagotavlja več dovolj dobre izolacije. Posledica so neprijetnosti, ki jih hitro opazimo v vsakdanjem življenju – prepih ob zaprtih oknih, hrup iz okolice ali hitro nihanje temperature v prostoru. Ko se lotimo večje prenove, je zato smiselno razmišljati širše. Nova okna lahko bistveno izboljšajo energetsko učinkovitost objekta, zmanjšajo porabo energije in ustvarijo prijetnejše bivalno okolje.

Ko okna postanejo vir vsakodnevnih težav

Dotrajana okna pogosto povzročajo majhne, a nadležne težave. Morda vas moti prometni hrup, ki ga slišite tudi pri zaprtih oknih. Morda pozimi občutite hlad ob okenskih površinah ali pa se temperatura v prostoru hitro spreminja. Včasih so znaki tudi bolj očitni – poškodovan okvir, težavno odpiranje ali zapiranje oken, počeno steklo ali povečana vlaga v prostoru. Takšne težave ne vplivajo le na udobje bivanja, temveč lahko povzročajo tudi večje stroške ogrevanja ali hlajenja.

Na kaj biti pozoren pri izbiri novih oken

Ker nam okna običajno služijo več desetletij, je pomembno, da je izbira premišljena. Pri nakupu je smiselno preveriti več ključnih lastnosti:

Pomembna je kakovost zasteklitve , ki vpliva na toplotno in zvočno izolacijo.

, ki vpliva na toplotno in zvočno izolacijo. Prav tako sta ključni kakovost tesnjenja in konstrukcija okvirjev (število komor, debelina profila, ojačitve, faktor toplotne izolativnosti).

Pomembno je tudi udobno upravljanje – kakovostno okovje omogoča mehko, tiho, varno ter preprosto odpiranje in zapiranje (npr. zapirne gobice, soft-close mehanizmi ipd.).

Vse to namreč pomembno vpliva na trajnost in uporabnost oken.

Okna, ki izboljšajo kakovost bivanja

Sodobna okna so zasnovana tako, da združujejo več pomembnih funkcij: dobro izolativnost, zvočno zaščito, varnost in estetski videz. Danes je na voljo veliko različnih materialov, barv in oblik, zato lahko z izbiro pravih oken dom dobi povsem nov značaj – tako od zunaj kot tudi v notranjosti.

Okna ARCONT so primerna tako za novogradnje kot za prenovo starejših objektov. Na voljo so v različnih izvedbah – od energijsko učinkovitih PVC oken, ki jih odlikujejo odlična toplotna izolacija, sodoben dizajn in preprosto vzdrževanje, do PVC/ALU in ALU oken, ki ponujajo še večjo trpežnost, stabilnost in široke možnosti individualnega oblikovanja. Med najbolj priljubljenimi so okna serije PREMIUM+, ki zagotavljajo odlično toplotno in zvočno izolacijo ter visoko raven bivalnega udobja. Za še zahtevnejše projekte pa so na voljo tudi okna PASSIV, namenjena nizkoenergijskim in pasivnim objektom, pri katerih je energetska učinkovitost ključnega pomena.

Prenova, ki jo boste občutili vsak dan

Prenova doma ni le estetska sprememba, temveč tudi priložnost za izboljšanje kakovosti bivanja. Nova okna lahko pomembno vplivajo na to, kako prijetno je bivanje v prostoru – od stabilnejše temperature do boljšega občutka doma. Če torej razmišljate o prenovi, je menjava oken ena izmed tistih odločitev, ki se dolgoročno skoraj vedno izkaže za pametno investicijo. Okna namreč niso le del stavbe – so pomemben del vsakodnevnega udobja.

O ARCONTU



ARCONT že več kot 20 let postavlja najvišje standarde kakovosti na področju stavbnega pohištva. Njihova ponudba združuje sodoben dizajn, visoko toplotno in zvočno izolacijo ter dolgo življenjsko dobo oken, zato so primerna tako za novogradnje kot tudi za prenove objektov. V podjetju ARCONT ponujajo celovite rešitve – od strokovnega svetovanja in izbire najprimernejših oken do njihove izdelave in profesionalne montaže, s čimer poskrbijo, da so okna popolnoma prilagojena vašemu domu.

Ob tem ARCONT aktivno vlaga v trajnostni razvoj. Z lastnima sončnima elektrarnama, postavljenima v letih 2023 in 2024 ter s skupno močjo 1.276 kilovatov, na letni ravni proizvedejo približno 1.340.000 kilovatnih ur električne energije. S tem ukrepom so emisije CO₂ zmanjšali za približno 640 ton letno, kar je primerljivo z več kot 2,8 milijona prevoženih kilometrov z bencinskim avtomobilom ali 266–320 let električne porabe povprečnega gospodinjstva.

V ARCONTU verjamejo, da je vlaganje v obnovljive vire energije ključ do trajnostne prihodnosti. S takšnimi projekti aktivno narekujejo zeleni prehod ter hkrati zmanjšujejo svoj ogljični odtis in vpliv na okolje.



Okna Arcont. Oči vašega doma.

Naročnik oglasne vsebine je Arcont IP d.o.o.