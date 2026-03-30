Oven

Včeraj ste si odpočili, zato lahko danes pričakujete ogromno sveže energije. Dan boste začeli zagnano, zato se ne čudite, če vam bo hitro minil. Zjutraj boste vstali brez posebnih težav. V večernih urah si boste privoščili kratek klepet. Kontaktirala vas bo oseba, ki se je boste razveselili. Prijeten, a miren večer vam bo pisan na kožo.

Bik

Zdelo se vam bo, da je pasivnost zares za vami. Ko boste zamenjali prestavo, vas nihče več ne bo mogel ustaviti. Pazite se finančnih nihanj, ki so pred vami. Trenutno je stanje še stabilno, toda to ne bo trajalo večno. Če razmišljate o temeljiti spremembi, bo danes primeren čas za ukrepanje.

Dvojčka

Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo prinesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju.

Rak

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Lev

Ne boste cenili okolice ali pa boste čutili, da nekdo mlajši od vas ne ceni tega, v kar verjamete, kot tudi ne vaših standardov. Vaše vrednote ne bodo po godu ljudem okoli vas. Vzemite si malo prostora in časa, v miru zadihajte in si zapomnite, da ste pač bolj čustvena oseba.

Devica

Čas je vaš gospodar. Vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven dela. Če že dolgo niste obiskali staršev ali kakšnega drugega sorodnika, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.

Tehtnica

Preživeti čas za računalnikom vas bo utrudil, močno bo zmanjšal vašo koncentracijo, zato se boste odpravili na krajši sprehod, kjer si boste razbistrili misli. Nikar se toliko ne trudite dokazovati, vaši nadrejeni že vedo, da ste dober in poslušen uslužbenec. S pretirano ambicioznostjo si boste le načeli zdravje, umirite se.

Škorpijon

Razdajali se boste na vse strani, a ne boste dosegli pravega učinka. Kljub trudu in vztrajnosti boste precej neopaženi, kar vas bo zelo motilo in vam bo kradlo energijo za dodatno delo. Ne bodite presenečeni, če bodo v prihajajočem tednu na čelo določenega projekta postavili nekoga drugega namesto vas.

Strelec

Planeti vam bodo danes naklonjeni. Morda boste razmišljali o tem, kako se lotiti določenih odnosov, ki so jih v zadnjem času načeli konflikti. Ne odlašajte predolgo, saj bodo v nasprotnem primeru zamere le še globlje. Pri delu boste opravili obveznosti brez večjih zadržkov in omejitev. Misli vam bodo uhajale domov.

Kozorog

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo takoj, ko boste vstali. Počutje bo čudovito, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Vodnar

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na medosebnih odnosih. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali v takšnem tempu, vas drugi ne bodo dohitevali. Pozneje vam bo lahko zaradi tega žal.

Ribi

Tisti, ki imate ustaljen odnos, boste danes zaupali partnerju presenetljivo novico. Ta ga bo navdušila. Samski boste začutili posebno kemijo med vami in osebo, ki ste jo spoznali pred kratkim. Ne bojte se zveze. Svetujemo vam postopno spoznavanje, saj boste samo tako prišli daleč. Le pogumno.