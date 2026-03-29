Glasbenika Dejana Dogaja čaka leto, polno novih izzivov. Gradnja hiše in selitev, turneja po kinematografih in izid več pesmi, tako zabavnih kot otroških, hkrati pa, kot je razkril v pogovoru za Siol.net, pripravlja še en velik projekt: "Napovedujem nov bend na slovenski glasbeni sceni, ki bo sestavljen iz treh res divjih deklet." Pevec je spregovoril tudi o tem, zakaj se odloča za prirejanje tujih skladb ter kako na njegovo glasbeno ustvarjanje vpliva sin Lev.

Ob izidu skladbe Aleksandra je Dejan Dogaja že napovedal novo pesem, ki bo, kot pravi, po občutku bližje njegovi prvi uspešnici Nenormalno lepo. Foto: Žan Beti Dejana Dogaja, čigar pravo ime je Dejan Krajnc, poznamo kot karizmatičnega in energičnega pevca, ki že vrsto let uspešno deluje kot samostojni izvajalec, lani pa je postal tudi član prenovljene skupine Agropop. Njegovo življenje je lani obogatilo tudi rojstvo sina Leva, ki mu je 32-letnik posvetil pesem, zdaj pa predstavlja novo skladbo. Gre za poskočno pesem o Aleksandri, ki fantu popolnoma zmeša glavo. Skladba je dobila tudi videospot, v katerem je nastopila kopica znanih obrazov.

Kdo je v novi pesmi Aleksandra?

Vsak ima v življenju kakšno Aleksandro. V tej pesmi in videospotu je to Maja Bobnar - Majči, s katero sodelujem tudi pri projektu Agropop. Z njo in še dvema dekletoma, ki se pojavita v tem videospotu, pa še pred poletjem načrtujem en glasbeni projekt. Sicer pa verjamem, da ima čisto vsak fant svojo Aleksandro, ki je čisto seksi in huda bomba. Prav tako imajo pa tudi dekleta kakšno prijateljico, za katero rečejo, da je v njihovi družbi čisto divja.

V zadnjem času ste več pesmi priredili po tujih skladbah. Zakaj ste se odločili za takšen pristop?

Res je. To je povsem običajna praksa tako v Sloveniji kot na Balkanu, v Evropi in po svetu. Tako kot pravijo, da lepega obraza ni nikoli preveč, jaz pravim, da dobre pesmi ni nikoli preveč. Če jo imajo Poljaki, zakaj je ne bi imeli tudi mi? Glede na to, da se radi poistovetimo z ženskimi imeni – že Brendi (Branko Jovanović Vunjak, op. p.) nam je prepeval o Marjanci –, zakaj ne bi imeli tudi Barbare in Aleksandre? Upam, da ju bomo prepevali čim več.

Lani ste prvič postali očka. Ali sin vpliva na vaše glasbeno ustvarjanje?

Res je, očka sem postal 5. maja 2025, tako da bo kmalu minilo že eno leto. Sin se je že pojavil v enem od mojih videospotov. Ko smo imeli fotografiranje novorojenčka, smo posneli tudi videospot, v katerem sta tako Kiara (Haas, Dejanova izbranka, op. p.) kot Lev (sin, op. p.). Lev je torej že bil glavna zvezda. Zdaj pa nanj pomislim ob ustvarjanju otroških pesmi, ki so tudi del mojega glasbenega opusa. Pri preostalem glasbenem ustvarjanju pa nama zelo pomagajo varuške, da sploh lahko ustvarjamo, ker je Lev zelo živahen otrok in ga je povsod dosti.

5. maja nameravam izdati novo pesem, ki je v osnovi imela drugačno besedilo, kot ga ima zdaj. Prvotno besedilo je napisal Marko Vozelj in je bilo namenjeno Levu, čeprav smo besedilo zdaj malo spremenili, pa bo spomin nanj ostal.

Z izbranko Kiaro Haas sta lani maja postala starša dečku Levu, ki se je rodil v celjski porodnišnici. Foto: TinaAnže Photography

Letos napovedujete veliko novih projektov. Se katerega še posebej veselite?

Letos bo res veliko stvari, veliko pa jih je tudi že bilo. Nedavno smo v svet poslali Aleksandro, za april imam pripravljeno novo otroško pesem, proti koncu aprila bo v svet zajadral nov komad skupine Agropop, maja pa bom izdal pesem, ki sem jo omenil prej. Prav tako maja bo v svet skočil moj novi projekt z Majči in še dvema dekletoma, o katerem sem govoril prej. Če si dobro pogledate videospot pesmi Aleksandra, boste dekleta opazili tudi tam. Napovedujem nov bend na slovenski glasbeni sceni, ki bo sestavljen iz treh res divjih deklet.

Junija morda izide še kakšna otroška pesem, julija in avgusta bom veliko časa preživel na odrih in na morju, septembra pripravljam novo žurersko pesem, oktobra pa najverjetneje duet z najbolj znano slovensko pevko otroških pesmi. Oktobra in novembra bi se rad odpravil na otroško turnejo po kinematografih, da bi z mojim bendom ob nedeljah nastopali v slovenskih krajih, kjer imajo kinematografe. Decembra pa je vedno veliko zabav, tako da jih že komaj čakam.

Menda načrtujete tudi selitev v novo hišo. Kako je s tem?

Res je. Pred kratkim smo dokončali načrt z notranjo arhitektko, zdaj pa se ureja Projekt za izvedbo (PZI). V to nisem toliko vpet, ker zame vse ureja podjetje Gradnja montažnih hiš iz Radencev. Kmalu sledita izkop in ureditev plošče, nato pa boste ustvarjanje hiške lahko spremljali na mojih družbenih omrežjih. Želel bi si, da smo najkasneje za božič dokončno preseljeni.

