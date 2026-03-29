Vprašanje "Kako si?" je izgubilo ves pomen. Raje naredite to.

Danes vprašanje "Kako si?" pogosto ni več vprašanje, ampak zgolj fraza, ki je nadomestila klasičen pozdrav. Ne gre več za iskreno zanimanje za človeka, temveč za družbeni ritual, vljudnostni pozdrav, na katerega ljudje pričakujejo odgovor: "V redu sem."

Audra Nuru, profesorica komunikologije in družinskih študij v Minnesoti, razlaga, da je vprašanje "Kako si?" izgubilo ves pomen v trenutku, ko smo kot družba nehali pričakovati resničen odgovor.

Še vedno pa to ostaja odlično vprašanje, pri katerem pa je treba, kot pri vseh vprašanjih, upoštevati eno preprosto pravilo: če niste pripravljeni poslušati odgovora, ne sprašujte ali pa uporabite drugo frazo, poroča Time. "Zame vprašanje 'Kako si?' nosi tiho obljubo. Ko ga postavite in vas to res zanima, s tem sporočate: 'Zdaj imam prostor in čas zate.' Prav zato je pomembno, da to počnete res zavestno," razlaga Nuru.

Navajeni smo ohranjati družbeno udobje

A ker živimo v hitri družbi, ki zahteva hitre odzive in odnose, so tudi odgovori na to vprašanje postali površinski. Komunikacija je postala hitra in brez pomena. Na vprašanje "Kako si?" dobimo hiter odgovor "Dobro, pa ti?". Odgovor je spet "Dobro", nato pa nadaljujemo pogovor.

Vse to se odvije hitro in ne razkrije, kako se zares počutimo. To se dogaja zato, ker smo se navadili skrivati svoja čustva in ohranjati družbeno udobje, namesto da bi tvegali ranljivost. Posledica tega je, da veliko pogovorov ostane na zelo površinski ravni in ne vodijo do pravega razumevanja ali bližine med sogovorniki.

"Biti v stiku si napačno interpretiramo kot biti povezani. Mogoče je, da si z nekom pišete petkrat na dan, pa še vedno ne veste, kaj se v resnici dogaja v njegovem življenju," je opozorila Nuru. Gre le za šum, ki ga ustvarjamo drug z drugim, da ohranjamo iluzijo, da nam je mar.

Pomembno je, da vprašanja "Kako si?" zato ne postavite površinsko, ampak ker vas to resnično zanima. Če ga postavite in se ne ustavite, da bi slišali odgovor, s tem drugemu dajete vtis, da njegova izkušnja ni pomembna. Sporočate, da je vaša skrb zgolj navidezna in da v resnici nimate časa zanje. A ljudje to začutijo.

Če se ne upočasnimo za smiselne, poglobljene pogovore, tvegamo, da bomo imeli veliko odnosov, a le malo takih, ki zares nekaj pomenijo.

Držite se pravila: če niste pripravljeni poslušati, ne sprašujte

Že majhna sprememba v načinu, kako postavimo vprašanje, naredi veliko razliko. Namesto rutinskega "Kako si?" lahko vprašanje nekoliko prilagodimo ali ga izrečemo z več pristne pozornosti, kar sogovorniku pokaže, da nas resnično zanima njegov odgovor.

Enako pomembno je tudi, kako poslušamo. Pravo, aktivno poslušanje pomeni, da smo prisotni, da sogovornika ne prekinjamo in da ne razmišljamo že vnaprej, kaj bomo odgovorili, temveč skušamo res razumeti drugo osebo. Če dobimo občutek, da ni v redu, pa vseeno pravi, da je, je primerno tudi empatično povpraševanje: "Ne, resno, kako si?"

Po drugi strani je pomembno vedeti, da iskren odgovor na to vprašanje ne pomeni nujno, da moramo razkriti vse svoje težave. Gre bolj za to, da odgovor bolj odraža realno stanje, čeprav je to nekaj vmesnega, na primer: "Danes imam malo težak dan, ampak bo." Takšni odgovori omogočajo bolj pristno komunikacijo, ne da bi bila preveč obremenjujoča.

Vprašanje "Kako si?" je lahko brez premisleka, topline in iskrenega zanimanja za sočloveka samo fraza. Če ga zastavimo kot način za resničen stik in dodamo še aktivno poslušanje, pa lahko zgradimo boljše odnose z ljudmi.

