Ponedeljek,
30. 3. 2026,
8.25

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

ATP lestvica (30. marec)

Prednost Alcaraza kopni, Đoković padel na četrto mesto

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz ima pred Jannikom Sinnerjem le še 1.190 točk prednosti. | Foto Reuters

Španec Carlos Alcaraz je še naprej prvi na teniški lestvici ATP. Precej pa se mu je v zadnjih štirih tednih približal Italijan Jannik Sinner, ki je dobil oba mastersa v ZDA in za Špancem zaostaja le še 1190 točk.

Jannik Sinner
Sportal Podvig Sinnerja, to je nazadnje uspelo velikemu Federerju!

Jannik Sinner lani zaradi trimesečne dopinške kazni ni igral med februarjem in majem. Posledično ne bo branil točk niti na peščenih mastersih v Monte Carlu in Madridu, medtem ko je Carlos Alcaraz lani do nastopa v Rimu, kjer sta igrala oba, zbral 1330 točk, zaradi poškodbe pa se ni pojavil v Madridu.

Daleč za obema vodilnima je na tretjem mestu prišlo do spremembe. Po polfinalu Miamija je zdaj tretji Nemec Alexander Zverev, medtem ko je Srb Novak Đoković zdrsnil na četrto mesto, potem ko je odpovedal nastop na zadnjem mastersu.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je izgubil 25 mest in je zdaj 509. igralec sveta. Prejšnji teden je igral na turnirju nižje ravni v Las Vegasu (ITF 25) in izgubil v polfinalu. Med 1000 najboljšimi sta še Filip Jeff Planinšek na 556. in Žiga Šeško na 988. mestu.

Lestvica ATP (30.  marec):

  1.   (1) Carlos Alcaraz (Špa)            13.590
  2.   (2) Jannik Sinner (Ita)             12.400
  3.   (4) Alexander Zverev (Nem)            5205
  4.   (3) Novak Đoković (Srb)               4720
  5.   (5) Lorenzo Musetti (Ita)             4265
  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4095
  7.   (8) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4000
  8.   (7) Taylor Fritz (ZDA)                3870
  9.   (9) Ben Shelton (ZDA)                 3860
 10.  (10) Danil Medvedjev (Rus)             3610
...
509. (484) Bor Artnak (Slo)                    83
556. (559) Filip Jeff Planinšek (Slo)          70
988. (992) Žiga Šeško (Slo)                    17
...

