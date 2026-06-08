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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
16.30

Osveženo pred

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Natisni članek
tenis teniški globus

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 16.30

1 ura, 26 minut

Teniški globus, 8. junij

Začelo se je odštevanje do Wimbledona

Avtor:
STA

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Paula Badosa | Paula Badosa je izpadla v prvem krogu 's-Hertogenboscha. | Foto Guliverimage

Paula Badosa je izpadla v prvem krogu 's-Hertogenboscha.

Foto: Guliverimage

Komaj se je končalo odprto prvenstvo Francije, najvčeji turnir na peščeni podlagi, že se je začelo odštevanje do grand slama na sveti travi v Wimbledonu. Pred tem bo nekaj manjših turnirjev, v tem tednu v Stuttgartu in 's-Hertogenboschu.

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Sportal Sinner pred Wimbledonom ne bo igral na travi
ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):

1. krog:
Nuno Borges (Por) - Terence Atmane (Fra) 6:4, 6:4;
Benjamin Bonzi (Fra) - Mees Rottgering (Niz) 6:4, 6:4;

ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):

1. krog:
Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/7) 6:2, 6:7 (5), 6:1;
Martin Landaluce (Špa) - Hugues Herbert Pierre (Fra) 5:7, 6:3, 6:4;

WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):

1. krog:
Panna Udvardy (Mad) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/1) 6:4, 7:6 (5);
Magda Linette (Pol) - Kimberly Birrell (Avs) 2:6, 6:1, 6:2;
Elise Mertens (Bel/3) - Bianca Andreescu (Kan) 6:1, 6:2;
Robin Montgomery (ZDA) - Daria Kasatkina (Avs) 5:7, 6:0, 6:4;
Daria Snigur (Ukr) - Paula Badosa (Špa) 6:1, 7:6 (2);
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