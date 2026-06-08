Ponedeljek, 8. 6. 2026, 16.30
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Teniški globus, 8. junij
Začelo se je odštevanje do Wimbledona
Komaj se je končalo odprto prvenstvo Francije, najvčeji turnir na peščeni podlagi, že se je začelo odštevanje do grand slama na sveti travi v Wimbledonu. Pred tem bo nekaj manjših turnirjev, v tem tednu v Stuttgartu in 's-Hertogenboschu.
1. krog:
Nuno Borges (Por) - Terence Atmane (Fra) 6:4, 6:4;
Benjamin Bonzi (Fra) - Mees Rottgering (Niz) 6:4, 6:4;
ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):
1. krog:
Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/7) 6:2, 6:7 (5), 6:1;
Martin Landaluce (Špa) - Hugues Herbert Pierre (Fra) 5:7, 6:3, 6:4;
WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):
1. krog:
Panna Udvardy (Mad) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/1) 6:4, 7:6 (5);
Magda Linette (Pol) - Kimberly Birrell (Avs) 2:6, 6:1, 6:2;
Elise Mertens (Bel/3) - Bianca Andreescu (Kan) 6:1, 6:2;
Robin Montgomery (ZDA) - Daria Kasatkina (Avs) 5:7, 6:0, 6:4;
Daria Snigur (Ukr) - Paula Badosa (Špa) 6:1, 7:6 (2);