Začelo se je odštevanje do Wimbledona

ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):



1. krog:

Nuno Borges (Por) - Terence Atmane (Fra) 6:4, 6:4;

Benjamin Bonzi (Fra) - Mees Rottgering (Niz) 6:4, 6:4;



ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):



1. krog:

Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/7) 6:2, 6:7 (5), 6:1;

Martin Landaluce (Špa) - Hugues Herbert Pierre (Fra) 5:7, 6:3, 6:4;



WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):



1. krog:

Panna Udvardy (Mad) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/1) 6:4, 7:6 (5);

Magda Linette (Pol) - Kimberly Birrell (Avs) 2:6, 6:1, 6:2;

Elise Mertens (Bel/3) - Bianca Andreescu (Kan) 6:1, 6:2;

Robin Montgomery (ZDA) - Daria Kasatkina (Avs) 5:7, 6:0, 6:4;

Daria Snigur (Ukr) - Paula Badosa (Špa) 6:1, 7:6 (2);