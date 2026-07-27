Mladi Slovenci zanesljivo preskočili Bolgare

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Trentinu zanesljivo z 88:66 premagala bolgarsko izbrano vrsto in v skupini C zasedla končno drugo mesto. Tekmec izbrane vrste Domna Zevnika v osmini finala bo znan po odigranih tekmah v skupini D. Osmina finala bo na sporedu v sredo.

Bolgarija je prve tri minute tekme držala tempo Slovenije, nato pa so Slovenci prevzeli prednost in hitro povišali razliko na šest točk (11:5). Vodstvo so zadržali do konca prve četrtine, ki se je končala z delnim izidom 22:16. Prednost so nato povečali tudi v drugi četrtini, ki so jo dobili s 26:12, in v drugi polčas vstopili z vodstvom 20 točk.

V tretji četrtini so nasprotniki znova zaigrali na višji ravni in po delnem izidu 10:0 zaostanek zmanjšali na 10 točk. Slovenci so hitro spet prevzeli nadzor nad igro, znova povišali razliko in četrtino dobili s 27:19. V zadnji četrtini so nekoliko popustili, kar so tekmeci izkoristili in do konca srečanja zaostanek zmanjšali na 22 točk. Kljub temu so Slovenci tekmo mirno pripeljali do konca in zanesljivo slavili z 88:66.

Strelsko je med Slovenci z 19 točkami izstopal Gal Čop, s 14 točkami mu je sledil Igor Stjepanović, 11 točk pa je dodal še Jazon Krošelj.

Vseh 16 reprezentanc na evropskem prvenstvu se uvrsti v izločilne boje. Slovenija je v skupini C z dvema zmagama in porazom končala na drugem mestu. V osmini finala se skupina C, v kateri nastopa Slovenija, križa s skupino D, v kateri igrajo Španija, Italija, Latvija in Estonija. Po prostem dnevu bodo tekme osmine finala na sporedu v sredo.

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.