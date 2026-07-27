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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
7.03

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

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Natisni članek
plaža Krk Slovenci turizem Hrvaška

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 7.03

1 ura, 21 minut

Hrvat v šoku: Slovenca na Krku iz kombija potegnila pravi čudež. Zasedla sta polovico plaže.

Avtor:
K. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,66
Krk | Plaža na Krku | Foto Pixsell/Goran Kovacic

Plaža na Krku

Foto: Pixsell/Goran Kovacic

Hrvaški portal 24sata piše o nenavadnem dejanju slovenskih turistov na eni od plaž na otoku Krk. Turista iz Slovenije sta si namesto brisač v prvi vrsti do morja uredila udobno namestitev. Bralec je za omenjeni medij dejal, da sta iz kombija "potegnila pravi čudež".

"Samo še kuhinja jima manjka, vse drugo imata," se je pošalil bralec, ki je posnel nenavaden prizor na plaži v Čižićih na otoku Krku.

Namesto brisač sta se turista iz Slovenije odločila, da si na plaži postavita še udobnejšo namestitev. "Najprej je pograbil tla, jih poravnal. Nato je začel iz kombija jemati stvari. Mizo, kuhinjske stole, vazo z rožami ... vse. Za sestavljanje sta porabila eno uro. Dva sta sama zasedla polovico plaže. To je šele začetek, namestitev sta si začela šele urejati. Bomo videli, kako se bo na koncu izteklo," je še pripomnil bralec.  

plaža Krk Slovenci turizem Hrvaška
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