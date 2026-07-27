Hrvat v šoku: Slovenca na Krku iz kombija potegnila pravi čudež. Zasedla sta polovico plaže.

Hrvaški portal 24sata piše o nenavadnem dejanju slovenskih turistov na eni od plaž na otoku Krk. Turista iz Slovenije sta si namesto brisač v prvi vrsti do morja uredila udobno namestitev. Bralec je za omenjeni medij dejal, da sta iz kombija "potegnila pravi čudež".

"Samo še kuhinja jima manjka, vse drugo imata," se je pošalil bralec, ki je posnel nenavaden prizor na plaži v Čižićih na otoku Krku.

Namesto brisač sta se turista iz Slovenije odločila, da si na plaži postavita še udobnejšo namestitev. "Najprej je pograbil tla, jih poravnal. Nato je začel iz kombija jemati stvari. Mizo, kuhinjske stole, vazo z rožami ... vse. Za sestavljanje sta porabila eno uro. Dva sta sama zasedla polovico plaže. To je šele začetek, namestitev sta si začela šele urejati. Bomo videli, kako se bo na koncu izteklo," je še pripomnil bralec.