Boštjan Kavčnik razkril skrivnost Pogačarjevega popolnega Toura

Ko na Dirki po Franciji odloča vsaka malenkost, v ekipi Tadeja Pogačarja ničesar ne prepuščajo naključju. Slovenski mehanik moštva UAE Emirates Boštjan Kavčnik je pnevmatike menjal skoraj pred vsako etapo. Čeprav so ga pri Continentalu zaradi tega gledali postrani, je bil rezultat zgovoren – v treh tednih mu pri Pogačarju ni bilo treba posredovati niti enkrat. V pogovoru za Sportal in Večer je razkril tudi, kako je slovenski šampion z darili in šampanjcem presenetil osebje, kaj počne vsak večer in kako se je izognil boleznim, ki so se pojavile v ekipi. Spregovoril je še o zanimivi zgodbi iz zakulisja, nekoliko manj prijetni prigodi ter pojasnil, zakaj mu bo prav peta zmaga na Touru ostala najljubša.

Kako ste doživeli letošnji Tour, ki ga je Tadej Pogačar osvojil v velikem slogu? Kakšno zadovoljstvo vam je prinesel, saj vendarle skrbite za njegova kolesa?

Glede na to, da pri Tadeju ni bilo treba niti enkrat posredovati, je za menoj eden najuspešnejših, če ne kar najuspešnejši tritedenski cikel dirkanja. Tako tekoče, kot je on nastopal na cesti, je letošnji Tour potekal tudi z mehanskega vidika.

Džentelmen na vseh področjih

Kako gledate na to, da je v zaključku kot vodja ekipe svoje ambicije postavil na stran in pomagal Isaacu del Toru?

Razlika med prvim in drugim v boju za belo majico ter med tretjim in četrtim mestom v skupnem seštevku pred sobotno kraljevsko etapo ni bila tako velika, kot je bila Tadejeva prednost pred Remcom. Po ekipnem sestanku so se zato odločili, da bodo pomagali Isaacu ohraniti belo majico in še enega našega kolesarja pripeljati na zmagovalni oder.

Boštjan Kavčnik je poudaril, da je Pogačar poseben tako na kolesu kot v odnosu do članov ekipe. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa o Tadeju pove odločitev, da svoje ambicije postavi na stran in pomaga moštvenemu kolegu?

Je džentelmen na vseh področjih. Ko vidi, da je naredil dovolj, je pripravljen pomagati drugim. Že preden je na letošnjem Touru sam pokazal vse, kar zna, je pomagal Isaacu do prve etapne zmage v karieri na Touru. V soboto je naredil vse, da je Isaac pridobil še nekaj časa v primerjavi s Seixasom.

Nikoli ne veš. En slab dan lahko kolesarja potisne iz najboljše deseterice. Imamo dva kolesarja na zmagovalnem odru, kar je velik uspeh za ekipo in tudi zame osebno.

Bolezni so udarile, Pogačar je bil imun

V ekipi ste imeli nekaj težav z boleznimi, zato so kolesarji nosili maske, Tadej pa je ostal zdrav ves Tour. Kako velika je bila nevarnost, da bi bolezen ogrozila ves vloženi trud?

Seveda bi lahko veliko izgubili. Tadej se je skozi celoten Tour dobro počutil tako na kolesu kot zunaj njega. Kolesarje, ki so imeli težave, smo izolirali. V avtobusu smo nosili maske, oboleli pa so jedli v svojih sobah in ne skupaj s preostalimi.

Za takšne stvari skrbi naša zdravniška služba. Med osebjem ni bilo nobenih težav, tako da smo Tour izpeljali stoodstotno.

Boštjan Kavčnik je na letošnji Dirki po Franciji skrbel za kolesa Tadeja Pogačarja. Foto: Ana Kovač Zdi se, da je Tadej neobičajno odporen tudi proti boleznim. Kako vi gledate na to?

To je res. V času covida so ga dobili praktično vsi, on pa ne. Dobil ga je enkrat, ko sploh nismo vedeli, da ga ima, tako da je šlo praktično mimo njega. Drugih se je covid bistveno bolj dotaknil.

Morda si v vrhunski formi še bolj ranljiv, vendar je on očitno zelo odporen na takšne stvari. Izvenserijski je v vseh pogledih. Kapo dol za vse, kar je pokazal v zadnjih treh tednih.

Po etapah ste videli kolesarje, ki so bili povsem izčrpani. Kako je mogoče, da Tadej pred kamerami še vedno deluje tako sveže in sproščeno?

Tudi ko sva po cilju ali v hotelu izmenjala kakšno besedo, je bil vedno takšen. Sam sem bil navadno v hotelu pred njim. Ko je prišel mimo, je vse lepo pozdravil.

Kolesarji večerjajo pred nami, nato gredo mimo naše jedilnice. Tadej nam zaželi dober tek, vse pozdravi, reče lahko noč in se odpravi v sobo. Tega ne počnejo vsi kolesarji. Tadej je poseben na vseh področjih – na kolesu in zunaj njega, osebno in prijateljsko.

Darila, šampanjec in piknik za 40 ljudi

Se lahko spomnite kakšne zanimive zgodbe z letošnjega Toura? Lahko je pozitivna ali negativna.

Ena od pozitivnih zgodb se je zgodila na zadnji prosti dan. Takrat običajno pripravimo piknik in ne večerjamo v hotelu. Letos so naši kuharji ob pomoči maserjev in mehanikov pripravili res pravi piknik. Česa takšnega na tritedenski dirki še nisem doživel.

Tadej je prišel in vsakemu članu osebja prinesel majico svoje znamke, ki jo je mogoče naročiti na njegovi spletni strani. Prinesel je cel karton majic in povedal, da je to njegovo darilo za vse, kar smo do takrat naredili.

Nato je odprl še šampanjec in nas poškropil. Nastalo je res dobro in sproščeno vzdušje. Česa podobnega še nismo doživeli. Ni bilo občutka napetosti, kot je bil morda prisoten na nekaterih prejšnjih Tourih. Kot sem omenil, je bil Tadej sproščen že pred samim Tourom. Takšen je bil od začetka sezone in tudi skozi celoten Tour.

Slovenski mehanik ekipe UAE Emirates je Pogačarju skoraj pred vsako etapo namestil nov komplet pnevmatik. Foto: Ana Kovač Kako je sploh videti kolesarski piknik na prosti dan?

Naši kuharji so šli po nakupih, kupili žar na oglje, nato pa nanj položili ražnjiče in steake. Spekli so tudi kruh in pripravili še marsikaj drugega. Res je bilo vrhunsko.

Za 40 ljudi ni preprosto pripraviti piknika. Pri tem mora sodelovati celotna ekipa, vendar nam je tokrat res uspelo. Samo kapo dol.

Kako hvaležen je Tadej ekipi po takšnih uspehih? Kako to pokaže?

Zelo je hvaležen celotni ekipi in vsakemu posamezniku. Tudi na zadnji večerji z vsakim spregovori nekaj besed, čeprav je tam še približno 200 gostov, ki se jim mora posvečati.

Zadnji večer zato praktično nima časa, da bi se zares sprostil. Mislim, da se bo sprostil šele, ko bo prišel na Pogi Challenge v Slovenijo.

Tadejevo sporočilo je prišlo, ko je bil tovornjak že zaprt

Imate še kakšno nekoliko manj prijetno izkušnjo?

Ni ravno negativna, je pa del našega dela. Vsi kolesarji morajo povedati, kakšno opremo oziroma nastavitve želijo za naslednji dan. Včeraj mi denimo Tadej ni takoj sporočil svojih želja. Nato je odšel na masažo in na to nekoliko pozabil.

Mi smo medtem že zaprli tovornjak, potem pa mi je napisal: "To in to bi imel." Rekel sem si: "V redu," šel nazaj, odklenil tovornjak in pripravil vse potrebno.

To ni nič negativnega, ampak spada zraven. Pripravljen sem na takšne stvari. Če bi mi sporočil še nekoliko pozneje, bi naslednje jutro vstal uro prej in vse pripravil. Kar si zaželi, vedno dobi.

"Kar si Tadej zaželi, vedno dobi"

Kako naporen je bil letošnji Tour za vas?

Glede na to, da mi različni merilniki zdravja kažejo zelo nizke regeneracijske številke, sem bil zadnji teden že nekoliko v rdečem območju. Drugače pa je bilo kar v redu.

Kdaj vas čaka počitek?

Mislim, da bom v torek že nekje na ležalniku ob morju.

Pri Continentalu so ga gledali postrani

Omenili ste, da pri Tadeju v treh tednih niste niti enkrat posredovali. Ali to pomeni, da ni imel nobene okvare ali defekta? Navsezadnje je prekolesaril približno 3.500 kilometrov.

Veliko je preventive. Skoraj vsako etapo je začel z novim kompletom pnevmatik. Upam, da sem s tem zmanjšal možnost kakšnega defekta.

Pri Continentalu me zaradi tega nekoliko postrani gledajo in se sprašujejo, zakaj pnevmatike tako pogosto menjamo. Toda ničesar ne prepuščamo naključju. Če dobiš defekt, ko ob tebi ni spremljevalnega vozila, si odvisen od tega, kako hitro se odzove nevtralno vozilo.

V etapah, v katerih je šel Tadej sam, je hitro pridobival čas, zato smo bili kmalu tudi z avtomobilom za njim. To je eden od pokazateljev mojega dela. Mislim, da smo veliko tveganja zmanjšali s tem, da smo pnevmatike menjali praktično pred vsako etapo.

Seveda potrebuješ tudi veliko sreče. Tudi povsem nova pnevmatika se lahko predre že v nevtralizirani vožnji. Veliko je odvisno tudi od kolesarja in njegove motorike. Nekdo vidi luknjo, vendar ne dvigne zadnjice s sedeža in močno udari vanjo. Drugi jo prevozi mehkeje in se tako izogne težavam.

Foto: Daniel Novakovič/STA Pravo mojstrovino je prikazal tudi na posamičnem kronometru, ko se je v enem od ovinkov mojstrsko rešil.

Pozneje sem mu pokazal posnetek od spredaj, ne tistega iz zraka ali od zadaj. Posnetek je bil zelo kakovosten. Skozi ovinek je šel praktično le še po sprednji pnevmatiki. To ni preprosto.

Ob pravem času moraš spustiti zavoro in poravnati kolo, da ima pnevmatika spet dober oprijem. Za to moraš biti mojster in imeti za seboj ogromno kilometrov.

Mislim, da je Tadej tudi na tem področju v samem vrhu. Če se le da, se izogne padcem. Videli pa smo že tudi lani, da se lahko zgodi nesreča, če se kolesarji zapletejo in nekdo spremeni smer. Dovolj je že malo nepazljivosti in hitro se lahko zgodi kaj takšnega.

"Perfect": zakaj mu je peta zmaga najljubša

Zdi se, da v zadnjem obdobju vse pogosteje kaže svoje tehnične sposobnosti. Menite, da je tudi na tem področju napredoval?

Bolj ko si v formi, bolj si osredotočen tudi na samo vožnjo. Napake se pogosto zgodijo, ko so kolesarji globoko v rdečem območju.

Kakšen kolesar gre mimo nas, nekaj ga vprašaš, pa sploh ne ve, ali je na Zemlji ali na Luni. Povsem je odsoten, ker gre tako zelo čez svoje meje. Tadej ni tak.

Tudi v soboto smo videli, da se je v zadnjih kilometrih še vedno pogovarjal z Isaacom. Dogovarjala sta se, kaj bosta naredila in ali je tempo primeren. Mislim, da je Tadej eden od tistih kolesarjev, ki najdlje ostanejo zbrani in se še vedno odzivajo na vprašanja ter navodila iz avtomobila.

Imate med njegovimi petimi zmagami na Touru kakšno najljubšo?

Verjetno mi je najljubša prav zadnja. Predvsem zato, ker je šlo vse gladko. Tadej je bil miren, nikoli ni bilo nobene panike ali občutka, da bi bilo karkoli narobe.

Vsa kolesa so delovala, tako kronometrska kot cestna. Kadarkoli sem ga vprašal, ali je s kolesom vse v redu, je odgovoril: "Perfect."