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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
18.03

Osveženo pred

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NK Olimpija NK Olimpija Mišo Brečko

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 18.03

1 ura, 21 minut

NK Olimpija

Olimpija odpustila Miša Brečka, ta se je odzval na družbenih omrežjih

Avtor:
S. K.

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NK Olimpija NK Bravo Mišo Brečko | Mišo Brečko ni dolgo zdržal na klopi Olimpije. | Foto Luka Kotnik

Mišo Brečko ni dolgo zdržal na klopi Olimpije.

Foto: Luka Kotnik

Vodstvo ljubljanskega nogometnega prvoligaša NK Olimpija je po slabem vstopu v novo sezono 1. SNL naredilo potezo in odpustilo trenerja Miša Brečka. "NK Olimpija Ljubljana in Mišo Brečko z današnjim dnem sporazumno zaključujeta sodelovanje," sporočajo iz ljubljanskega kluba. "Vedel sem, v kaj se spuščam, dve tekmi pa sta preprosto premalo, da bi lahko kdorkoli realno ocenil delo strokovnega štaba," pa je v odzivu zapisal odpuščeni trener in zbodel vodstvo Olimpije: "Že od prvega dne sem vedel, da dolgoročno sodelovanje z določenimi ljudmi v vodstvu kluba verjetno ne bo mogoče."

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"Zaradi trenutnega športnega položaja je športni direktor Necat Aygün vodstvu kluba predstavil svojo odločitev. Po temeljiti analizi razvoja moštva v zadnjem obdobju, v katerem je ekipa doživela štiri poraze in dosegla le en zadetek, je klub sprejel odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. Takšni rezultati so namreč ekipo pahnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice in pomenijo najslabši začetek sezone v zgodovini kluba. Namen te poteze je športna preusmeritev z jasnim ciljem, da se moštvo čim prej vrne na pot uspehov," javnosti danes sporoča NK Olimpija.

"Klub se Mišu Brečku in njegovemu strokovnemu štabu – Andražu Kirmu, Luki Žinku in Luki Pintariču – zahvaljuje za njihov trud, predanost in opravljeno delo v službi NK Olimpija Ljubljana. Na njihovi nadaljnji poklicni in osebni poti jim želi vse dobro ter veliko uspeha," so še zapisali.

Ljubljančani so pod Brečkovim vodstvom, ki je mesto trenerja zmajev zasedel šele konec junija, v prvih dveh krogih 1. SNL zabeležili poraza proti Bravu in Muri ter so trenutno prikovani na dno prvenstvene lestvice.

Na Instagramu se je odzval tudi Brečko: "Vedel sem, v kaj se spuščam. Zavedal sem se, da ne bo lahko, predvsem zaradi sodelovanja z nekaterimi ljudmi v vodstvu kluba. A oni niso Olimpija. Klub, kakršen je Olimpija, se ne zavrača! V to zgodbo sem šel z veliko željo, motivacijo in odgovornostjo. Skupaj z Žinkom, Kirmom in Pintaričem smo vsak dan dali vse od sebe, da ekipo pripravimo na najboljši možen način. Prepričan sem, da smo ekipo fizično in taktično pripravili zelo dobro, kar potrjujejo tudi številke. V obeh tekmah smo bili statistično boljši nasprotnik in v številnih elementih igre dominantni, čeprav se zavedam, da nismo odigrali popolnih tekem. Tudi sreča ni bila na naši strani. A nogomet se na koncu odloča z goli.

Verjamem, da bi se rezultatska slika zelo hitro obrnila. Dve tekmi sta preprosto premalo, da bi lahko kdorkoli realno ocenil delo strokovnega štaba. Zato težko govorim o resni priložnosti. Hkrati pa sem že od prvega dne vedel, da dolgoročno sodelovanje z določenimi ljudmi v vodstvu kluba verjetno ne bo dolgo mogoče, ni videti, da jih zanima napredek, ne v mladinski šoli, ne v organizaciji kluba. Opozoril sem na kakšno stvar, ki v klubu niso dobre in bi jih bilo treba spremeniti. Morda to komu ni bilo všeč, res pa je tudi da neke prisotnosti vodstva ni, niti v medijih niti v operativnem delu kluba.

Kljub vsemu mi ni niti za trenutek žal, da sem sprejel ta izziv. Če bi se moral danes še enkrat odločiti, bi storil popolnoma enako. Ne zaradi vodstva kluba, ampak zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo v klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija.Olimpiji se iskreno zahvaljujem za priložnost. Temu velikemu klubu želim, da čim prej najde mir, stabilnost in pot do rezultatov, ki si jih njegova zgodovina, navijači in ime nedvomno zaslužijo. Srečno, Olimpija."

NK Olimpija NK Olimpija Mišo Brečko
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