Prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolanda Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi.

Prve zdravniške preiskave, ki jih je Jannik Sinner opravil v Torinu in Milanu, niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.

Sinner je v drugem krogu teniškega grand slama v Parizu izgubil proti Argentincu Juanu Manuelu Cerundolu, potem ko je že vodil 2:0 v nizih in 5:1 v igrah. Zaradi slabega počutja je Italijan nekajkrat prekinil dvoboj, na koncu pa je Argentinec pripravil senzacionalen preobrat in partijo končal z delnim izidom 18:2 v igrah.

Štiriindvajsetletni Sinner bo v All England Club v Londonu prišel kot branilec zmage v Wimbledonu. Tretji veliki turnir sezone se bo začel 29. junija.