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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
16.00

Osveženo pred

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Jannik Sinner tenis Wimbledon OP Francije Roland Garros

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 16.00

6 minut

Nadaljuje z zdravniškimi preiskavami

Jannik Sinner pred Wimbledonom ne bo igral na travi

Avtor:
STA

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Jannik Sinner | Jannik Sinner | Foto Guliverimage

Jannik Sinner

Foto: Guliverimage

Prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolanda Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi.

Prve zdravniške preiskave, ki jih je Jannik Sinner opravil v Torinu in Milanu, niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.

Sinner je v drugem krogu teniškega grand slama v Parizu izgubil proti Argentincu Juanu Manuelu Cerundolu, potem ko je že vodil 2:0 v nizih in 5:1 v igrah. Zaradi slabega počutja je Italijan nekajkrat prekinil dvoboj, na koncu pa je Argentinec pripravil senzacionalen preobrat in partijo končal z delnim izidom 18:2 v igrah.

Štiriindvajsetletni Sinner bo v All England Club v Londonu prišel kot branilec zmage v Wimbledonu. Tretji veliki turnir sezone se bo začel 29. junija.

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