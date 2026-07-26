Francoz Van Assche in Belgijec Blockx za naslov v Estorilu

Belgijec Alexander Blockx, četrti nosilec teniškega turnirja v portugalskem Estorilu (612.620 evrov nagradnega sklada), je v polfinalu izločil drugega igralca tekmovanja, Italijana Luciana Darderija. Izid je bil 5:7, 7:6 (1), 7:6 (5). V drugem polfinalu je v francoskem obračunu Luca Van Assche s 6:4 in 7:5 izločil Huga Gastona.

Za 22-letnega Asscheja in leto dni mlajšega Blockxa bo to prvi prvi nastop v finalu turnirjev serije ATP. Vanj se je precej težje uvrstil Blockx, ki je po preobratih slavil po dveh urah in 45 minutah.

Darderi je namreč po dobljenem uvodnem nizu v drugem povedel s 5:2. Nato je imel Italijan prednost z 4:2 tudi v tretjem nizu, ki se je nadaljeval v podaljšano igro. V njej je Belgijec po zaostanku z 0:4 pripravil nov preobrat in v zaključku prepustil tekmecu le še točko.

Izida, polfinale:

Luca Van Assche (Fra) - Hugo Gaston (Fra) 6:4, 7:5;

Alexander Blockx (Bel/4) - Luciano Darderi (Ita/2) 5:7, 7:6 (1), 7:6 (5).

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