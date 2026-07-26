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Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
26. 7. 2026,
22.04

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Sebastian Kurz bogastvo

Nedelja, 26. 7. 2026, 22.04

58 minut

To je uspelo Sebastianu Kurzu. Kje so njegove meje?

Avtor:
A. Ž.

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Sebastian Kurz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanjemu avstrijskemu kanclerju Sebastiana Kurzu, ki se je moral zaradi afer vsaj začasno umakniti iz politike, je uspelo prvič priti na lestvico stotih najbogatejših Avstrijcev. Njegovo premoženje revija Trend ocenjuje na 400 milijonov evrov. Preboj med najbogatejše Avstrijce je Kurzu uspel zaradi razcveta umetne inteligence.

Sebastian Kurz je konec leta 2022 skupaj z izraelskim poslovnežem Šalevom Huliom ustanovil podjetje za kibernetsko varnost z umetno inteligenco za kritično infrastrukturo. Tri leta in pol pozneje je bilo zagonsko podjetje, ki deluje kot Dream Security s pisarnami v Tel Avivu, na Dunaju in v Abu Dabiju, v krogu financiranja ocenjeno na več kot 2,6 milijarde evrov, piše avstrijska revije Trend, ki tudi sestavlja lestvico 100 najbogatejših Avstrijcev.

Kurz ima v podjetju 15-odstotni delež

Kurzov 15-odstotni delež je ocenjen na skoraj 400 milijonov evrov, kar je bilo dovolj, da se je uvrstil med 100 najbogatejših Avstrijcev. Zaenkrat to bogastvo obstaja le na papirju, vendar bi ta poslovni model zagotovo omogočil njegovo kasnejšo realizacijo v trdi valuti.

Podjetje Dream je bilo ustanovljeno, da bi vladam pomagalo zavarovati njihova informacijska sredstva. "Ključno vprašanje za države ni več, ali bodo uporabljale umetno inteligenco, temveč ali jo bodo imele v lasti, upravljale in v celoti nadzorovale," pojasnjuje Kurz delovanje podjetja.

Kot je znano, se je Kurz 13. julija letos srečal s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo. Slovenskemu premierju je Kurz predstavil tehnološke rešitve svojega podjetja, ki so namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti.
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