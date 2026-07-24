Sladoskop napoveduje: 100 % verjetnost sladoleda in dobre volje

To poletje pozabi na klasičen horoskop. Svojo sladko usodo raje preveri s pomočjo Sladoskopa , ki ti ne prinaša samo sladoledne napovedi, temveč tudi posebno darilo v McDonald’sovi aplikaciji.

Ljudje nenehno iščemo odgovor na vprašanje "Kdo sem jaz?". Morda pa se odgovor preprosto skriva v načinu, kako jemo sladoled. Včasih si ga privoščimo na spontanem zmenku sami s sabo, drugič pa se popoldanski sladoled s prijatelji spremeni še v večerno druženje ob Party Bucketu. Ne glede na to, ali so tvoja klasika drzne kombinacije s pomfrijem in McFlurryjem ali predvidljivo naročilo (po katerem te že prepoznajo v restavraciji), razlogov in izgovorov za sladoled je v resnici vsaj toliko, kolikor ima poletje dni.

Letni čas v znamenju sladoleda

Če imaš občutek, da ti danes nič ne gre po načrtu, ti zvezde sporočajo, da se vse lahko popravi z enim sladoledom. Poletje ima namreč svoje zakonitosti. Sonce sije, obvestila Outlooka so utišana, natikači škripajo, sladoledu pa je dovoljeno, da je včasih na meniju že za zajtrk. Ko je najpomembnejša odločitev v dnevu lonček ali kornet ter posip ali preliv, vemo, da se piše še ena krasna poletna sezona, ki se bo za zmeraj vtisnila v naš album spominov.

Foto: arhiv ponudnika

Od klasične vanilje do eksotičnega jama

Že dolgo ni več samo tekma med čokolado, vaniljo in jagodo. V ring so prišli tudi slana karamela, kokos, piškoti Oreo, Blue Curaçao, čokolada KitKat, arašidi in pistacija, svoj sladki debut pa je letos doživel celo vijoličast sladoled. Tako kot druge svetovne iznajdbe prihaja iz Azije, natančneje s Filipinov, narejen pa je iz vijoličastega jama oziroma tropske gomoljaste rastline. Med sladoljubci se je že razširila velika novica, da po "ube ice cream", ki ima okus po vanilji in mandljih, na srečo ni več treba na drug konec sveta, ampak samo v drugo občino … do McDonald’sa.

Foto: arhiv ponudnika

Današnja napoved? Sladolegendarna.

Včasih je odgovor na vsako vprašanje enostavno sladoled. Pa tudi če to pomeni, da te boljša polovica zbudi ob enajstih zvečer, ker se želi zapeljati na McDrive po en kornet McSundae ali McFlurry Ube Oreo.

Foto: arhiv ponudnika Ko ti naslednjič torej vesolje sporoči, da potrebuješ sladoled, se ustavi v bližnjem McDonald’su in izberi mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen Shake ali hrustljav kornet. Danes Sladoskop napoveduje samo eno: pokliči prijatelje in skočite na nekaj sladolegendarnega. Ker poletje brez sladoleda je kot plaža brez morja. Nekaj manjka.

Foto: arhiv ponudnika

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