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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
17.08

Osveženo pred

27 minut

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Porsche tovarna delavci odpuščanja Nemčija

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 17.08

27 minut

Porsche bo do leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Porsche 911 turbo S | V prvem letošnjem četrtletju je Porsche prodal nekaj manj kot 61.000 vozil, kar je 15 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. | Foto Porsche

V prvem letošnjem četrtletju je Porsche prodal nekaj manj kot 61.000 vozil, kar je 15 odstotkov manj kot v istem obdobju lani.

Foto: Porsche

Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je danes napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035. To naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupaj z lani napovedanimi ukinitvami delovnih mest bo številka dosegla 8900. V družbi, ki je del skupine Volkswagen, so ob tem napovedali tudi druge ukrepe za zmanjšanje stroškov, kot je zamrznitev večanja plač do leta 2035.

V tovarni v Zuffenhausnu in Weissachu blizu Stuttgarta bodo medtem do leta 2035 vložili skupno 2,1 milijarde evrov. Tamkajšnji zaposleni bodo imeli delo zagotovljeno do leta 2035.

"Skupni cilj je okrepiti konkurenčnost proizvajalca športnih avtomobilov in dolgoročno zagotoviti čim več delovnih mest," so pri Porscheju navedli v današnji izjavi.

Slavna nemška znamka se je znašla v težavah, potem ko je ogromno vložila v elektrifikacijo vozil, povpraševanje po takih modelih pa se je izkazalo za šibkejše od pričakovanega. Dodatna težava je vse močnejša konkurenca kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki kupce prepričajo tudi z nižjimi cenami.

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