Z nakupom izdelkov Oki Doki do šolskih torb za otroke v stiski

Mlekarna Celeia bo tudi letos v okviru kampanje »Kupi Oki Doki in pomagaj otrokom« skupaj s kupci izdelkov Oki Doki poskrbela za lepši začetek novega šolskega leta za otroke iz manj spodbudnih okolij. S humanitarno akcijo bodo pomagali tistim, ki podporo najbolj potrebujejo.

Foto: Mlekarna Celeia

Za večino otrok je začetek šolskega leta čas pričakovanj, novih prijateljstev in velikih načrtov. Žal pa je za mnoge družine nakup šolske torbe in potrebščin velik finančni izziv. V Mlekarni Celeia verjamejo, da si vsak otrok zasluži samozavesten in nasmejan prvi šolski dan. Zato tudi letos, v sodelovanju s partnerji projekta: Office & More, Bags & More, Advision, ter Zvezo prijateljev mladine Slovenije pripravljajo dobrodelno akcijo, s katero bodo skupaj s kupci mlečnih izdelkov Oki Doki otrokom iz manj spodbudnih okolij pomagali do napolnjenih šolskih torb.

Vsak nakup izdelkov Oki Doki od 15. junija do 15. avgusta, bo prispeval delček k velikemu cilju - omogočiti otrokom, da novo šolsko leto začnejo z enakimi priložnostmi kot njihovi vrstniki.

V lanskoletni akciji so osrečili kar 100 osnovnošolcev in Zvezi prijateljev mladine Slovenije predali 100 napolnjenih šolskih torb. Letos želimo to dobrodelno zgodbo nadaljevati in skupaj ustvariti še več otroških nasmehov.

Vabimo vas, da postanete del te zgodbe tudi vi. Z izbiro izdelkov iz linije Oki Doki ne kupujete le zase, saj obenem podarjate občutek pripadnosti, samozavesti in lepši začetek šolskega leta otrokom, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Mlekarna Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti, je s svojim delom in poslanstvom še posebej močno vpeta v lokalno okolje. Z zavedanjem o pomenu bližine in medsebojne pomoči, tudi letošnja kampanja poteka z mislijo na tiste, ki se pogosto počutijo odmaknjeni ali spregledani. »V Mlekarni Celeia verjamemo, da vloga podjetja presega kakovostne izdelke, ki jih vsakodnevno ustvarjamo. Kot podjetje, ki je tesno povezano z lokalnim okoljem in ljudmi, čutimo odgovornost, da tam, kjer lahko, prispevamo tudi k bolj vključujoči in povezani družbi. Veseli nas, da lahko skupaj s partnerji in kupci soustvarjamo zgodbe, ki imajo resničen vpliv na življenja ljudi ter dokazujejo, da lahko skupnost doseže največ takrat, ko stopimo skupaj. Včasih že majhna pozornost, podpora ali spodbudna gesta nekomu sporočijo, da ni sam in da nekdo verjame vanj. Prav zato so nam takšne pobude še posebej blizu – ker nas opominjajo, kako veliko lahko dosežemo, ko smo si blizu,« razlaga vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.

Ker včasih že majhna gesta pomeni veliko, vas v Mlekarni Celeia vabijo, da skupaj poskrbimo, da bo september za nekoga lepši, lažji in poln novih priložnosti.

Jogurti in skutke Oki Doki so na voljo pri vseh trgovcih Spar, Mercator in Tuš po Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je MLEKARNA CELEIA, D.O.O.