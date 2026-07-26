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Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
14.44

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Dan Caine Donald Trump JD Vance J. D. Vance ZDA Iran vojna proti Iranu Abas Aragči Hormuška ožina hutijevci Oman

Nedelja, 26. 7. 2026, 14.44

8 minut

Ameriški general je Trumpu prinesel zelo slabo novico

Avtorji:
A. Ž., STA

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Dan Caine | Načelnik štaba združenih poveljstev general Dan Caine naj bi izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. | Foto Guliverimage

Načelnik štaba združenih poveljstev general Dan Caine naj bi izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva.

Foto: Guliverimage

V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba združenih poveljstev general Dan Caine izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva.

Dan Caine je na petkovem sestanku v Beli hiši s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovim podpredsednikom JD Vanceom izrazil zaskrbljenosti glede ameriških zalog streliva in drugih potencialnih negativnih posledic, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vire.

Bodo vse manjše zaloge streliva rešile Iran?

Čeprav je Trump še v petek grozil s še hujšimi napadi na islamsko republiko, pa tudi časnik New York Times ob navedbi dveh virov poroča, da naj bi Washington stopnjevanje napadov začasno dal na stran tudi zaradi vse manjših zalog streliva, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

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Po poročanju ameriškega portala Axios je Pentagon Trumpu sicer predstavil načrt za izvedbo 14 zaporednih nočnih napadov na Iran, vendar ga je predsednik zavrnil v korist obnove pogovorov.

Dvanajst noči zaporednih ameriških napadov

Prekinitev vojaških operacij v Iranu je ponovno oživela upanje, da se bosta Washington in Teheran vrnila za pogajalsko mizo. Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v Hormuški ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 12 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Slednji je odgovoril z napadanjem ameriških ciljev v državah v regiji.

Po poročanju iranske državne televizije, ki jo povzema AFP, so iranske oborožene sile danes ustavile šest plovil, ki so poskušale prečkati Hormuško ožino.

Pogovori med Iranom in Omanom o Hormuški ožini

Medtem danes iz Irana prihajajo novice o napredku v pogovorih z Omanom o upravljanju Hormuške ožine. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je sporočil, da sta namestnika iranskega in omanskega zunanjega ministra v petek in soboto v Teheranu opravila več krogov pogovorov, poroča AFP.

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Ti so se osredotočali na "skupna načela in operativne mehanizme" za zagotavljanje varnega ladijskega prometa skozi Hormuško ožino ob hkratnem upoštevanju suverenih pravic obeh držav, je dejal Bagei. Pogovore je označil za koristne in dodal, da se "tehnično in politično posvetovanje med obema stranema nadaljuje".

Iran in Oman, med katerima leži Hormuška ožina, sta junija sporočila, da se bosta pogovorila o uvedbi morebitnih pristojbin za prečkanje ožine, čemur Washington nasprotuje. Toda Omanci so pozneje vznejevoljili Irance, ko so sporočili, da plovila ožino lahko prečkajo skozi njihove vode.

Napetosti med hutijevci in Savdsko Arabijo

Situacija med jemenskimi uporniškimi hutijevci in Savdsko Arabijo pa se zaostruje, potem ko je Rijad v petek bombardiral hutijevske cilje. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so po navedbah AFP sporočili, da so v soboto napadli objekte naftne družbe Saudi Aramco v Džizanu in Janbuju. Oddelek za stike z javnostmi grškega letalstva pa je sporočil, da so njihovi pripadniki, ki v Savdski Arabiji upravljajo z enoto protiraketne obrambe, sestrelili dve balistični raketi in en brezpilotni letalnik.

Potem, ko je Trump minuli teden zagrozil, da bodo ZDA kaznovale tako jemenske upornike kot tudi Iran, če bodo hutijevci izvedli še kakšen napad na ladje v Rdečem morju, je iranski zunanji minister Abas Aragči v soboto dejal, da Iran ni krivec za eskalacijo med hutijevci in Savdsko Arabijo. Ponudil je posredovanje med hutijevci in Rijadom, pri čemer je poudaril, da za ta spor "ni vojaške rešitve".

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