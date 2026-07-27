Drama na letu proti Dubrovniku: na boeingu počilo okno

Potniki na letu družbe Norwegian Air Shuttle iz Osla v Dubrovnik so danes morali zasilno pristati, potem ko je med letom počilo eno od oken na letalu. Posadka je zaradi varnosti sprejela odločitev o zasilnem pristanku na Dunaju.

Letalo na letu DY1922 je iz Osla vzletelo ob 6.45, v Dubrovniku pa bi moralo pristati okoli 9.40. Kot je poročal hrvaški portal Dubrovački dnevnik, je med letom počilo eno od oken, zato je posadka preusmerila let proti mednarodnemu letališču na Dunaju.

Letalo varno pristalo na Dunaju

Boeing 737-800 je na Dunaju varno pristal, pri tem pa po doslej znanih informacijah ni bil poškodovan nihče od potnikov ali članov posadke.

Potniki na pot z drugim letalom

Po informacijah portala Dubrovački dnevnik naj bi letalski prevoznik potnikom že zagotovil nadomestno letalo. Z njim naj bi z Dunaja proti Dubrovniku poleteli v zgodnjih popoldanskih urah.

Vzrok poškodbe okna za zdaj ni znan, letalska družba pa podrobnosti o dogodku še ni pojasnila.