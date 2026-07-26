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Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
26. 7. 2026,
16.18

Osveženo pred

43 minut

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Natisni članek
bojna ladja Admiral Nahimov Rusija

Nedelja, 26. 7. 2026, 16.18

43 minut

Pošast na morju: Rusi imajo zdaj na voljo največjo bojno ladjo na svetu

Avtor:
A. Ž.

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Admiral Nahimov | Fotografija ladje Admiral Nahimov pred njeno posodobitvijo. | Foto Guliverimage

Fotografija ladje Admiral Nahimov pred njeno posodobitvijo.

Foto: Guliverimage

Z izpodrivom 25.860 ton velja Admiral Nahimov za največjo površinsko bojno ladjo na svetu, če odštejemo letalonosilke. Pluje na jedrski pogon, na palubi ima tri helikopterje, oborožena pa je med drugim tudi z 80 vodenimi izstrelki. Rusi naj bi ladjo, ki je bila dolgo časa v popravilu, posodobili in je zdaj pripravljena na nadaljnje preizkuse.

Zdaj že nekdanja Sovjetska zveza je ladjo Admiral Nahimov naročila leta 1988. Vendar pa je bila enajst let pozneje ladja umaknjena iz aktivne vojaške službe zaradi zastarelosti.

Konec modernizacije ladje

Zdaj, 27 let pozneje, se ta modernizacija bliža koncu. Po poročanju revije Military Watch Magazine je ladja pravkar končala pomorski preizkus na severu Rusije. Med preizkusom so bili po poročanju preizkušeni novi orožni sistemi, senzorji, posodobljen pogonski sistem in sistem za upravljanje boja.

Analitiki ruske mornarice bodo zdaj ocenili rezultate kot osnovo za nadaljnje preizkuse.

Admiral Nahimov

Izpodriv 28.000 ton – trikrat večja od tipičnega rušilca

Edina površinska bojna ladja z lastnim jedrskim pogonom

Lahko vzdržuje hitrosti nad 30 vozlov dlje časa

Nosi različno orožje – vključno s hiperzvočnimi raketami

Z ladje lahko poletijo trije protipodmorniški helikopterji

Bojna ladja je nameščena na ruskih vratih v Arktiko

Ruska mornarica od leta 2013 dela na posodobitvi Admirala Nahimova. Projekt se je sčasoma precej razširil. Datum dokončanja je bil večkrat prestavljen, dokler mornarica leta 2025 ni končno začela svojih prvih globokomorskih preizkusov.

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Po poročanju revije Military Watch Magazine ruski analitiki pravijo, da je projekt modernizacije dejansko vključeval obnovo ladje. Med drugim naj bi bili napajalnik, komunikacijski sistemi in senzorji popolnoma posodobljeni.

Revija Military Watch Magazine poroča, da se Admiral Nahimov po preizkusih vrača v svoje matično pristanišče Zveromorsk. Zveromorsk se nahaja v severozahodni Rusiji, blizu meja z Norveško in Finsko. Mesto je pomembna baza za rusko severno floto in je dom velikega dela ruskih jedrskih podmornic.

To pristanišče je strateško pomembno za Moskvo: vse leto ostaja brez ledu in Rusiji omogoča dostop do severnega Atlantika in Arktike, piše nemški medij Focus.

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