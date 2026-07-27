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Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
16.23

Osveženo pred

6 minut

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Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 16.23

6 minut

Koliko so zaslužili najboljši na letošnjem Touru?

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar | Največji del finančne pogače letošnjega Toura je zasluženo pripadel Tadeju Pogačarju in ekipi UAE Emirates. | Foto Guliverimage

Največji del finančne pogače letošnjega Toura je zasluženo pripadel Tadeju Pogačarju in ekipi UAE Emirates.

Foto: Guliverimage

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates-XRG je na letošnji dirki po Franciji po številnih uspehih prejela največji kos pogače iz denarnega sklada 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832.750 evrov ima slovenski as Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk.

Pogačarjevo slavje v skupnem seštevku je ekipi prineslo 500.000 evrov, dodatno pa je 27-letnik blagajno emiratov napolnil s petimi etapnimi zmagami, tremi drugimi in enim tretjim mestom ter številnimi majicami, ki jih je nosil v zadnjih treh tednih.

Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac del Toro. Ta je s Pogačarjevo pomočjo zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in slavil v drugi etapi letošnje francoske pentlje.

Za emirati so največ zaslužili pri Red Bullu. | Foto: Reuters Za emirati so največ zaslužili pri Red Bullu. Foto: Reuters

Za emirati so največ zaslužili pri ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe, za katero je dirkal tudi Slovenec Jan Tratnik. Večji del zneska je prispeval Belgijec Remco Evenepoel z drugim mestom v skupnem seštevku.

Tretji po zaslužku so iz ekipe Lidl-Trek (204.870 evrov), ki je bila najboljša v seštevku ekip in je imela v najboljši deseterici dva kolesarja. Iz te ekipe je zeleno majico osvojil Danec Mads Pedersen.

Še dve ekipi sta po treh tednih zaslužili več kot 100.000 evrov, in sicer Decathlon CMA CGM (165.530 evrov) in EF Education-EasyPost (124.160 evrov) z dobitnikom pikčaste majice, Ekvadorcem Richardom Carapazom.

Ekipa Bahrain Victorious, katere del je bil na Touru tudi tretji Slovenec na dirki Matej Mohorič, je zaslužila 86.820 evrov in bila sedma na razpredelnici 23 ekip.

Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Picnic PostNL, in sicer 12.770 evrov.

Denarne nagrade kolesarjev na Dirki po Franciji:

Kolesar Država Denarna nagrada
Tadej Pogačar Slovenija 611.980 €
Remco Evenepoel Belgija 247.800 €
Isaac del Toro Mehika 155.450 €
Richard Carapaz Ekvador 103.570 €
Paul Seixas Francija 102.830 €
Lenny Martinez Francija 75.530 €
Mads Pedersen Danska 69.290 €
Jasper Philipsen Belgija 47.760 €
Tim Merlier Belgija 36.100 €
Olav Kooij Nizozemska 35.930 €

Denarne nagrade ekip na Dirki po Franciji:

Ekipa Denarna nagrada
UAE Team Emirates-XRG 832.750 €
Red Bull-Bora-Hansgrohe 288.160 €
Lidl-Trek 204.870 €
Decathlon CMA CGM Team 165.530 €
EF Education-EasyPost 124.160 €
Alpecin-Premier Tech 87.840 €
Bahrain Victorious 86.820 €
Team Visma | Lease a Bike 71.210 €
Soudal Quick-Step 65.810 €
Uno-X Mobility 45.660 €
Team Jayco AlUla 44.020 €
XDS Astana Team 39.920 €
NSN Cycling Team 37.100 €
Lotto-Intermarché 35.690 €
Pinarello-Q36.5 31.350 €
TotalEnergies 23.920 €
Netcompany-Ineos 23.760 €
Movistar Team 18.790 €
Tudor Pro Cycling Team 16.760 €
Cofidis 15.440 €
Groupama-FDJ United 14.700 €
Caja Rural-Seguros RGA 13.570 €
Team Picnic PostNL 12.770 €
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