Koliko so zaslužili najboljši na letošnjem Touru?

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates-XRG je na letošnji dirki po Franciji po številnih uspehih prejela največji kos pogače iz denarnega sklada 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832.750 evrov ima slovenski as Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk.

Pogačarjevo slavje v skupnem seštevku je ekipi prineslo 500.000 evrov, dodatno pa je 27-letnik blagajno emiratov napolnil s petimi etapnimi zmagami, tremi drugimi in enim tretjim mestom ter številnimi majicami, ki jih je nosil v zadnjih treh tednih.

Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac del Toro. Ta je s Pogačarjevo pomočjo zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in slavil v drugi etapi letošnje francoske pentlje.

Za emirati so največ zaslužili pri Red Bullu. Foto: Reuters

Za emirati so največ zaslužili pri ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe, za katero je dirkal tudi Slovenec Jan Tratnik. Večji del zneska je prispeval Belgijec Remco Evenepoel z drugim mestom v skupnem seštevku.

Tretji po zaslužku so iz ekipe Lidl-Trek (204.870 evrov), ki je bila najboljša v seštevku ekip in je imela v najboljši deseterici dva kolesarja. Iz te ekipe je zeleno majico osvojil Danec Mads Pedersen.

Še dve ekipi sta po treh tednih zaslužili več kot 100.000 evrov, in sicer Decathlon CMA CGM (165.530 evrov) in EF Education-EasyPost (124.160 evrov) z dobitnikom pikčaste majice, Ekvadorcem Richardom Carapazom.

Ekipa Bahrain Victorious, katere del je bil na Touru tudi tretji Slovenec na dirki Matej Mohorič, je zaslužila 86.820 evrov in bila sedma na razpredelnici 23 ekip.

Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Picnic PostNL, in sicer 12.770 evrov.