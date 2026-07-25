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Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
13.50

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Dalila Jakupović Nika Radišić WTA teniški globus

Sobota, 25. 7. 2026, 13.50

1 ura, 7 minut

Teniški globus, 25. julij

Velik uspeh Slovenk v Hamburgu. Nika Radišić tega še ni doživela!

Avtor:
STA

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Dalila Jakupović | Dalila Jakupović bo zaigrala že šestič v finalu WTA turnirja. | Foto Teniška zveza Slovenije

Dalila Jakupović bo zaigrala že šestič v finalu WTA turnirja.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta se uvrstili v finale turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. V polfinalu sta bili nepostavljeni Slovenki s 6:2, 6:1 prepričljivo boljši od kazahstansko-latvijske naveze Žibek Kulambajeva/Darja Semenistaja.

Prvi polfinalni dvoboj v Hamburgu, kjer igrajo turnir z nagradnim skladom 246.338 evrov, je trajal vsega 58 minut. V drugem sta slavili Belgijka Magali Kempen in Rusinja Aleksandra Panova.

Prvi nosilki sta bili boljši od tretjepostavljenih, Čehinje Anastasie Detiuc in Rusinje Irine Hromačeve. Po uri in 19 minutah sta slavili s 6:4, 6:3.

Nika Radišić se je prvič v karieri v dvojicah uvrstila v finale turnirja na ravni WTA 250. | Foto: Aleš Fevžer Nika Radišić se je prvič v karieri v dvojicah uvrstila v finale turnirja na ravni WTA 250. Foto: Aleš Fevžer

Za 35-letno Dalilo Jakupović bo finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov ima iz Istanbula leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter s Hromačevo leto kasneje iz Bogote. Še trikrat je v finalu izgubila, in sicer v Monterreyu 2017, Tianjinu 2017 in nazadnje v Taškenktu pred slabimi sedmimi leti.

Z Niko Radišić sta skupaj igrali v dveh finalih nižje ravni (WTA 125), in sicer lani ob porazu v Ljubljani in letos v Brescii, ko sta prejšnji mesec slavili. Za 26-letno Radišić bo nedeljski finale prvi na ravni WTA 250, pred tem je bila štirikrat v finalu turnirjev WTA 125. Ima le naslov iz omenjene Brescie.

Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

- dvojice, polfinale:
Kempen/Panova (Bel/Rus/1) - Detiuc/Hromačeva (Češ/Rus/3) 6:4, 6:3;
Jakupović/Radišić (Slo) - Kulambajeva/Semenistaja (Kaz/Lat) 6:2, 6:1.

Quentin Halys
Sportal Halys in Bublik za zmago v Kitzbühlu
Nika Radišić
Sportal Slovenki v polfinalu v Hamburgu
Sebastian Baez
Sportal Osip nosilcev v Kitzbühlu
 
Dalila Jakupović Nika Radišić WTA teniški globus
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