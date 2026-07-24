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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
16.29

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
teniški globus

Petek, 24. 7. 2026, 16.29

47 minut

Teniški globus, 24. julij

Halys in Bublik za zmago v Kitzbühlu

Avtor:
STA

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Quentin Halys | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francoz Quentin Halys in Kazahstanec Aleksander Bublik sta finalista teniškega turnirja ATP v Kitzbühlu. Halys je v prvem polfinalnem obračunu premagal Nemca Yannicka Hanfmanna s 6:4 in 7:6 (2), prvopostavljeni Bublik pa je bil v drugem boljši od Argentinca Martina Etcheverryja Tomasa s 6:3 in 6:4.

Francoz bo v znanem avstrijskem smučarskem središču naskakoval svojo prvo turnirsko zmago, Kazahstanec pa jubilejno deseto in drugo zaporedno v Kitzbühlu. Letos je že slavil v Hongkongu, pred tem pa je bil dvakrat najboljši v Halleju in Montpellieru, po enkrat pa v Hangzhouju, Gstaadu in Atwerpnu.

* Kitzbühel, ATP 250 (612.620 evrov)
:- polfinale:
Aleksander Bublik (Kaz/1) - Martin Etcheverry Tomas (Arg/4) 6:3, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:4, 7:6 (2)

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