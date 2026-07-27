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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
13.55

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
gorivo bencinska črpalka bencin dizel kurilno olje cene vlada

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 13.55

54 minut

Cene goriv se bodo spremenile

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Bencin, dizel, bencinska črpalka | Ob polnoči se obetajo nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja | Foto Shutterstock

Ob polnoči se obetajo nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Foto: Shutterstock

S torkom bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja znašale 1,603 evra za liter bencina, 1,828 evra za liter dizelskega goriva in 1,436 evra za liter kurilnega olja. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 3. avgusta 2026.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, tako potrebno plačati 1,603 evra za liter (cena pred spremembo je bila 1,649 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 80,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,802 evra za liter. 

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, v novem obdobju znašal 1,828 evra za liter (cena pred spremembo 1,855 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 91,40 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,043 evra za liter.

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,436 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,464 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.436 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po oceni ministrstva za infrastrukturo in energetiko potrebno odšteti okoli 1,651 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.651 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

Cene omenjenih deivatov bodo tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. 
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