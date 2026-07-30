Odstavljeni Fedorov spregovoril o temnem ozadju: Pritiski so prihajali z vseh strani

Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihailo Fedorov je dejal, da je bila njegova reforma sistema vojaških javnih naročil glavni razlog, da je bil ta mesec, med veliko politično in vojaško preobrazbo, odpuščen.

V intervjuju za Ukrajinsko Pravdo je 35-letni Fedorov, ki ga imajo mnogi za enega ključnih gonilnikov sprememb v Ukrajini med vojno z Rusijo, dejal, da so njegove spremembe naletele na močan odpor znotraj obrambnega ministrstva in med ljudmi, povezanimi z ministrstvom.

"Pritiski so prihajali z vseh strani"

"Razlog je povezan z javnimi naročili, razpisi in dejstvom, da smo začeli spreminjati procese na tem področju. To je povzročilo veliko nezadovoljstvo med nekaterimi zaposlenimi, ki so nato začeli nenehno izvajati pritisk in širiti negativno vzdušje, ne le okoli predsednika, ampak tudi v širšem medijskem prostoru," je trdil Fedorov.

Fedorov je na mestu obrambnega ministra preživel šest mesecev in pravi, da je bil njegov prvi korak uvedba sistema javnih razpisov za vojaška naročila. "Naša naloga je bila čim prej rešiti koren težave. Najprej objaviti razpise. Drugič, prestrukturirati sistem upravljanja na ministrstvu za obrambo in izbrati ljudi, ki tam delajo, drugače, v skladu s cilji, zaradi katerih smo prišli. To je pomenilo, da je bilo treba preprosto obnoviti temelje sistema in težava bi bila rešena," je poudaril.

Dodal je, da je ves čas procesa čutil pritisk "z vseh strani".

Fedorov je bil odpuščen iz vlade predsednika Volodimirja Zelenskega, na mestu obrambnega ministra pa ga je zamenjal Jevgenij Khmara, nekdanji vodja varnostne službe SBU. V isti rekonstrukciji vlade je bila odpuščena tudi premierka Julija Sviridenko.

Njegova odstavitev sprožila več dni protestov

Njegovi podporniki so poudarili, da je Fedorov igral pomembno vlogo pri obračanju razmer na bojišču v korist Ukrajine, predvsem z napadi na rusko infrastrukturo. Njegova odstavitev je sprožila več dni protestov, ki so zahtevali njegovo vrnitev na dolžnost.

Zelenski je izjavil, da je bil Fedorov v konfliktu s takratnim vrhovnim poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrojem Sirskim, ki so ga nato prav tako odpustili.

Fedorov trdi, da ga je Zelenski o odstavitvi obvestil manj kot uro pred sestankom poslancev predsednikove stranke.

Poudaril je tudi, da med njim in Sirskim ni bilo osebnega konflikta. "Šlo je bolj za razliko v perspektivi na vojno. Imeli smo določeno vizijo vojne, s katero smo prišli. Na ministrstvu za obrambo nismo blokirali nobene odločitve generalštaba ali vrhovnega poveljnika," je še dejal.