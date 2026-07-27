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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
13.24

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Hrvaška gorivo dizel bencin bencinski servis Petrol cena cene goriva cena nafte

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 13.24

1 ura, 24 minut

Na Hrvaškem od torka občutno dražje dizelsko gorivo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Petrol Hrvaška | Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za 19 centov in bo znašala 1,21 evra za liter. | Foto Bralec

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za 19 centov in bo znašala 1,21 evra za liter.

Foto: Bralec

Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za osem centov na 1,62 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za 19 centov in bo znašala 1,21 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,77 evra, dizla 1,92 evra in modrega dizla 1,28 evra za liter.

Ina uvedla omejitev točenja goriva, ukrepal tudi Petrol

V primerjavi s prejšnjim dvotedenskim obdobjem in glede na znatno predvideno povišanje maloprodajnih cen goriv je hrvaška vlada ob tem znižala trošarine, in sicer za štiri cente na liter pri dizelskem gorivu in za cent na liter pri bencinu.

Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, so določili, da je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so v petek sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol.

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