V igri Loto izžrebana že tretja Šestica v mesecu dni, toliko bo prejel srečnež

Na bencinskem servisu Petrol na Tržaški cesti 131a v Ljubljani je bila vplačana že tretja Šestica v roku meseca dni in četrta letos, so sporočili z Loterije Slovenija. Kombinacija številk 5-15-19-22-37-40 je v sredinem žrebanju srečnežu prinesla dobitek v vrednosti 421.724,50 evra.

Po plačilu 15-odsotnega davka v višini 63.258,67 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo dobitnik bogatejši za 358.465,83 evra. Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. avgusta, čas za prevzem pa ima do 4. oktobra letos, so v sporočilu za javnost zapisali na Loteriji Slovenija.

Poletje v znamenju velikih dobitkov v igri Loto

Tokratna Šestica je že četrta letos in kar tretja v manj kot mesecu dni, navajajo na Loteriji. Prva letošnja Šestica, vredna 2.050.615,10 evra, je bila izžrebana 31. maja, listek pa je bil vplačan v Slovenski Bistrici. Druga, vredna 593.949 evrov, je 28. junija razveselila nekoga, ki je srečne številke vplačal v Kranju, in tako začela niz treh Šestic v manj kot mesecu dni. Tretja Šestica je sledila 19. julija. Vplačana je bila na Ravnah na Koroškem, dobitniku je prinesla 526.669,40 evra. Niz poletnih glavnih dobitkov pa zdaj nadaljuje tokratna Šestica, vplačana v Ljubljani, so dodali.

Pred dobrim tednom, 22. julija, je dobitnik v igri Loto, in sicer 6 plus v vrednosti 460.329,80 evra, ponovno vplačal v Kranju.

Tokratna Šestica je že četrta letos in kar tretja v manj kot mesecu dni, navajajo na Loteriji. Foto: Loto Slovenija

Prebivalci bodo lahko čestitali srečnežu

Dobitek bo v prihodnjih dneh v Ljubljano pripeljal tudi posebno potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči novopečenemu milijonarju pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za glavni dobitek, ki ga je vplačal v njihovem kraju, so sporočili z Loterije Slovenija. Informacije o točni lokaciji in dnevu obiska bodo objavljene na družbenih omrežjih Loterije Slovenije in loterija.si, so še navedli.

Loterija Slovenije sredstva družbi vrača v različnih oblikah – prek koncesijskih dajatev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, davkov, povezanih s prirejanjem iger na srečo, ter izplačil dobitkov igralcem. Skupaj tako družbi vsako leto vrne približno 80 odstotkov vseh sredstev od prodaje iger. V letu 2025 je tako v širše družbeno okolje vrnila 117,3 milijona evrov, od tega 75,8 milijona evrov igralcem v obliki dobitkov, 25,1 milijona evrov v koncesijskih dajatvah za FIHO in FŠO ter 16,4 milijona evrov v davkih od iger na srečo, so še zapisali na Loteriji.