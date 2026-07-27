Množični pretep zaradi cene spominkov v Pulju

V trgovini s spominki v središču Pulja je v nedeljo zvečer izbruhnil množični pretep, v katerem je sodelovalo devet oseb. Spor se je začel zaradi cene spominkov, nato pa se je iz trgovine preselil še na ulico.

Po navedbah istrske policije se je incident zgodil okoli 19.45 v trgovini na Ulici Sergijevaca. Sprva se je vnel besedni spor med šesterico nemških in tremi hrvaškimi državljani.

Po ugotovitvah policije so štirje Nemci, stari 21, 20 in 23 let, nasprotovali ceni spominkov ter prodajalcem dejali, da bodo zanje plačali precej manj od označene cene. Trije hrvaški državljani, stari 28, 24 in 18 let, so jim nato povedali, naj zapustijo trgovino.

Prepir se je sprevrgel v pretep

Besedni spor je hitro prerasel v fizični obračun. Udeleženci so se medsebojno napadali z rokami, nogami in predmeti, ki so jim prišli pod roke, pri tem pa poškodovali tudi inventar trgovine. Pretep se je nato nadaljeval še na ulici pred trgovino.

Zdravniško pomoč sta po dogodku poiskala dva 21-letna nemška državljana in 28-letni hrvaški državljan. V puljski bolnišnici so ugotovili, da so vsi utrpeli lažje poškodbe.

Proti vsem udeležencem bodo ukrepali

Policija bo zoper vseh devet udeležencev vložila obdolžilni predlog zaradi posebno drznega in nedostojnega vedenja oziroma kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir.