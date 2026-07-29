Ministrstvo za finance je danes objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Letošnji odhodki so v rebalansu predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje določeni nekoliko višje.

Ministrstvo za finance v sodelovanju z resorji pripravlja rebalans letošnjega državnega proračuna, ki odhodke zvišuje s 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde evrov, in proračunske dokumente za prihodnji dve leti.

Ministrstva bodo morala pripraviti tudi varčevalne ukrepe

Vlada je izhodišča, ki jih je sprejela na seji pred dvema tednoma, po pojasnilih ministrstva za finance pripravila ob upoštevanju predhodne organizacijske strukture vlade, po končani prilagoditvi novi strukturi pa je nato potrdila nove razreze proračunskih izdatkov. Ob obravnavi izhodišč je vlada resorjem hkrati naložila pripravo predlogov zakonov in drugih predpisov ter ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki je potreben za izvršitev njihovega finančnega načrta.

Obramba dobiva občutno več sredstev

Kot je razvidno iz razreza izdatkov v predlogu rebalansa letošnjega proračuna, se denimo ministrstvu za obrambo sredstva zvišujejo z 1,42 milijarde evrov na 1,65 milijarde evrov.

Po reorganizaciji ministrstev bi finančno ministrstvo glede na predlog rebalansa razpolagalo s 4,73 milijarde evrov, ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s 123,87 milijona evrov, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo z 909,11 milijona evri, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa s 783,78 milijona.

Ministrstvu za pravosodje je glede na predlagani razrez namenjenih 115,76 milijona evrov, kmetijskemu ministrstvu 570,03 milijona, ministrstvu za infrastrukturo in energetiko 1,54 milijarde evrov, ministrstvu za okolje in prostor 648,51 milijona evrov, ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve 1,98 milijarde evrov, ministrstvu za zdravje 876,09 milijona evrov ter ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino 3,39 milijarde evrov in kulturnemu ministrstvu 295,86 milijona evrov.

Skupni obseg proračunskih odhodkov je za leto 2027 je enako kot za letos določen v višini 18,4 milijarde evrov, za leto 2028 pa pri 19,1 milijarde evrov.