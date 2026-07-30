Patrick Lefevere o Remcu Evenepoelu: Dokazal mi je, da se motim

Remco Evenepoel je glede na predhodne nastope na tritedenskih dirkah z drugim mestom na Dirki po Franciji presenetil mnoge. Tudi njegov nekdanji "šef" Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, ni pričakoval takšnega nastopa svojega nekdanjega varovanca, ki je za belgijsko ekipo dirkal med leti 2019 in 2025.

Nekdanji vodja ekipe Soudal Quick-Step, ki se je od svojega položaja poslovil konec leta 2024, je priznal, da je bil Evenepoel presenečenje Toura. "Moram priznati, da še nisem bil povsem prepričan, da je kolesar, ki se na tridtedenskih dirah bori za najvišja mesta v generalni razvrstitvi. A mi je dokazal, da se motim," je v pogovoru za Cyclism'Actu dejal Lefevere, pod vodstvom katerega je sicer Evenepoel leta 2022 osvojil Vuelto, a na Touru mu do letos pravi preboj še ni uspel.

Razlika med Evenepoelom in Tadejem Pogačarjem je bila na koncu sicer velika, Belgijec je imel za Slovencem skoraj šest minut in pol zaostanka. Vendar dinamika ne mora nujno ostati takšna, meni Lefevere. "Tadej je navsezadnje samo človek. Remco je dve leti mlajši. Mora se nenehno razvijati in vztrajati," je prepričan

Lefevere je zelo pohvalil tudi nastope Soudal Quick-Stepa. Pod vodstvom Patricka Lefevereja je sicer ekipa slavila na skoraj tisočih dirkah, vključno z 22 zmagami na spomenikih, torej največjih petih enodnevnih dirkah, ter 19 zlatimi kolajnami na svetovnih prvenstvih. Enkrat je bil kolesar te ekipe najboljši tudi na tritedenskih dirkah. "Za ekipo Soudal Quick-Stepa je bil zelo dober Tour. Ko vidiš, da je ekipa dosegla tri etapne zmage, ni česa kritizirati," je dejal, misleč na tri etapne zmage Tima Merlierja. "Nisem več del ekipe, upokojil sem se, vendar ostajam velik oboževalec ekipe," je še dodal večkrat kontroverzni Lefevere.

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