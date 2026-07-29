Predsednik uprave družbe Postojnska jama Marjan Batagelj odpira novo zgodbo na območju Cerknega, kjer bo z večmilijonsko investicijo obnovil tamkajšnji objekt nekdanjega hotela Cerkno, za katerega so nedavno prejeli gradbeno dovoljenje. Pri projektu Cerkno namerava postojnska družba do konca leta 2027 urediti štirizvezdični hotel z 62 parkirnimi mesti, kasneje pa tudi nova stanovanja in terme Cerkno v že obstoječem objektu. Batagelj zadovoljstva ob tem ne skriva. "V sredo, ko sem dobil mail, da je izdano gradbeno dovoljenje in da čakamo samo še pravnomočnost, sem vedel, da bomo ta projekt izpeljali. Do tistega trenutka pa je vse viselo v zraku, kaj lahko še gre narobe, zdaj pa imamo očitno prosto pot, da to dokončamo," je o projektu Cerkno za Siol.net po koncu tiskovne konference povedal predsednik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj. Celotno naložbo v družbi ocenjujejo na okoli 12 milijonov evrov.

Nov večmilijonski investicijski projekt družbe Postojnska jama v Cerknem ima že dolgo brado, saj so objekt kupili že leta 2017 (z nakupom družbe Certa Holding, ki je upravljala hotel in smučišče), leta 2019 pa je Batagelj prenovo tudi napovedal. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki še ni pravnomočno, je zdaj končno napočil čas, da z uresničevanjem ideje in s prenovo objekta tudi uradno začnejo. Družba Postojnska jama vrednost nove naložbe v Cerknem, ki vključuje prenovo hotela s štirimi zvezdicami, ureditev in gradnjo stanovanj ter ureditev termalnega bazenskega kompleksa, ocenjuje na okoli 12 milijonov evrov.

Foto: Bojan Puhek Prenovo kompleksa bodo financirali z lastnimi sredstvi, morda tudi s posojilom, kot pa je dejal Batagelj, pa na državna in evropska sredstva ne računajo. Prenovi hotela bo sledila še prenova Alpske perle na smučišču Cerkno. Ta naj bi se začela po otvoritvi hotela, je napovedal Batagelj. Hotel Cerkno je zaprt od leta 2024, saj so načrtovali, da bo prenova stekla kmalu po zaprtju, a se je zapletlo pri pridobivanju ustreznih dovoljenj.

Ob legalizaciji jih je pričakalo tudi neprijetno presenečenje, saj so ugotovili, da je celoten restavracijski del črna gradnja, poleg tega pa posega tudi v vodno telo. Hotel Cerkno tudi ni bil vpisan v kataster stavb, je pojasnil Batagelj. Foto: Bojan Puhek

"Ko smo kupili takrat še Certo, smo bili prepričani, da smo kupili tudi hotel Cerkno. Ampak ga nismo, ker smo kupili samski dom. Nato se je najprej začela mukotrpna legalizacija, da smo samski dom dokazali in legalizirali kot hotel," je na tiskovni konferenci povedal Batagelj. Ob legalizaciji jih je pričakalo tudi neprijetno presenečenje, saj so ugotovili, da je celoten restavracijski del črna gradnja, poleg tega pa posega tudi v vodno telo. Hotel Cerkno tudi ni bil vpisan v kataster stavb. Ko so začeli s projektiranjem, so po pregledu ugotovili, da je instalacija na objektu dotrajana in da bo potrebna celovita prenova kompleksa.

Tako bo izgledal prenovljeni hotelski kompleks v Cerknem. Foto: Bojan Puhek

Kakšno dodano vrednost večmilijonski investicijski projekt prinaša Cerknemu

Poslovnež in večinski lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj je prepričan, da ima nova zgodba na Cerknem veliko dodano vrednost. "Jaz mislim, da izjemno. Cerkno je zastalo v razvoju, tako v smislu bivalne kulture kot tudi v turističnem in industrijskem smislu. Prebujamo dva segmenta, najprej turističnega, ki ga izjemno dobro poznamo. Imajo terme, kar je v tem delu Slovenije redkost, drugi pa je bivalni del, saj od leta 1990 praktično ni bilo ene novogradnje stanovanj. S tem bodo tudi mlade generacije dobile motiv, da ostanejo v Cerknem," je prepričan uspešni podjetnik in predsednik uprave družbe Postojnska jama.

Prenova se bo začela septembra z zunanjimi deli, saj bo potrebno hotelsko stavbo temeljito prenoviti. Do zime naj bi bil zaprt, nato se bodo začela notranja gradbena dela. Batagelj napoveduje, da ga bodo predvidoma odprli decembra 2027, saj želijo ujeti začetek prihodnje zimske turistične sezone. Foto: Bojan Puhek

Hotelski in stanovanjski del ter bazenski del



V hotelskem kompleksu se bo na 8.300 kvadratnih metrih bruto površine raztezal hotel s 77 sobami (170 ležišči), terme, nad katerimi bo tudi 13 stanovanj s 26 ležišči ter lastno kopalnico in skupno kuhinjo za zaposlene (ki bodo tam tudi bivali) ter stanovanjski del s pripadajočimi parkirišči. Hotelski in stanovanjski del bosta imela tudi ločena dovoza. V hotelu bodo tako nove hotelske sobe, vhodna avla z recepcijo, restavracija in bar ter večnamenska dvorana. Prenovili bodo tudi upravne in tehnične prostore, kadrovskih potreb pa ne nameravajo pokriti le z domačo delovno silo. V interier kompleksa nameravajo vključiti elemente lokalne identitete, kot so na primer laufarji, pomemben material pri prenovi pa bo tudi les.



Ob hotelu bodo zgradili tudi stanovanjsko stavbo z 38 stanovanji v velikosti med 25 in več kot 90 kvadratnimi metri površin, stanovanjski del objekta pa je velik 4.056 kvadratnih metrov bruto. V njem pa bomo lahko našli manjša stanovanja do velikosti 55 kvadratnih metrov, malo večja od 55 do 77 kvadratnih metrov, večja do 90 kvadratnih metrov ter štiri večje enote, ki bodo merile več kot 90 kvadratnih metrov. Stanovanj, ki se bodo ogrevala z geotermalno vodo, bo okoli 40, s 57 pripadajočimi parkirnimi mesti. Stanovanjski del bo popolnoma ločen od hotelskega, gradilo pa ga bo novoustanovljeno podjetje, je še povedal Batagelj. Tudi stanovanjski del naj bi bil zgrajen do konca prihodnjega leta, ob morebitnih težavah pa naj bi se gradnja zavlekla za največ tri mesece.



Bazenski del kompleksa obsega 1.946,47 kvadratnega metra bruto.

"Prinašamo tudi to upanje, da se bo tam začelo nekaj dogajati. Povezuje tudi širše območje, ne govorimo samo o Cerknem, vendarle gre za cerkljansko-idrijsko območje, ki je povezano tudi geografsko," meni Marjan Batagelj. Foto: Bojan Puhek

Batagelj: To je tisti atribut, na katerega stavimo

Ob tem dodaja, da marsikdo zapusti svoje kraje, če si ustrezno ne uredi bivalnih razmer. "Prinašamo tudi to upanje, da se bo tam začelo nekaj dogajati. Povezuje tudi širše območje, ne govorimo samo o Cerknem, vendarle gre za cerkljansko-idrijsko območje, ki je povezano tudi geografsko. Predvsem pa gre za preplet v turističnem smislu, to je kulturne in naravne dediščine, in to je tudi tisti atribut, na katerega stavimo," je za Siol.net povedal Batagelj. Prepričan je tudi, da se sodobni trendi v turizmu odmikajo od destinacij, kjer je veliko gostov, ter vodijo tudi v kraje, ki so hladnejši.

Notranjost prenovljenega hotela Foto: Bojan Puhek

"In Alpska perla na vrhu smučišča ima te atribute, da bi imeli specifične goste, ki iščejo tako okolje za sprostitev. Verjamem, da je glede na dobro poznavanje tega območja doživetje gosta izjemno močno. Sem ga moramo le pripeljati in mu pravilno ponuditi vse to, kar tam že je, zato ni treba ničesar izumljati na novo. Gosta je treba animirati, da vse to tudi vidi, in potem je tak gost tisti, ki je naša reklama," svoje načrte razkrije Batagelj.

Objekt Alpska Perla Foto: Bojan Puhek

"Nismo stali na različnih bregovih"

Pri pridobivanju potrebne dokumentacije so pomagale tudi različne strokovne službe Občine Cerkno. Batagelj pove, da je to tudi želja tamkajšnje lokalne skupnosti in občine Cerkno, pripravljenost za nov projekt pa je izjemno velika, kar je po njegovem mnenju zelo dobro. "Tukaj nismo stali na različnih bregovih, kljub težavam, ki smo jih imeli, a smo vedeli, kaj je naš cilj," nam je zaupal Batagelj, ki dodaja, da bodo v avgustu izbrali glavnega gradbenega izvajalca, septembra pa začeli z gradnjo oziroma prenovo. "Naslednjo smučarsko sezono bomo že v hotelu," še napoveduje poslovnež, saj v družbi predpostavljajo, da bodo projekt odprli decembra leta 2027.

Foto: Bojan Puhek

Katere goste nagovarjajo?

Katere turiste oziroma goste bodo nagovarjali, da obiščejo njihov hotel in območje Cerknega? "Na začetku bomo nagovarjali slovenskega gosta ter krog (radij) nekje do 200 kilometrov. Pomembno vlogo bodo zagotovo odigrali hrvaški gostje ter severni del Italije, ki nam je geografsko blizu. Pri slovenskih gostih pa je marsikdaj tako, da marsikdo misli, da že vse pozna, na koncu pa, ko se zapeljemo v nek drug konec Slovenije, šele vidimo, kako je nekje lepo ter se vprašamo, zakaj tega dela še nismo obiskali. Cerkljansko je tipičen primer tega, da sem ga tudi jaz kot geograf slabo poznal, in ko sem ga prehodil in ga spoznal, lahko zdaj govorim o tem, kaj sem doživljal," pove Batagelj.

Foto: Bojan Puhek

"To bi zdaj rad delil tudi z gosti. Tudi tamkajšnji ljudje so zelo ustrežljivi in prijetni, morda jih je treba le malce prebuditi. V turizmu ni treba biti velik ekspert, da si ustrežljiv. Oni to že imajo in s tem tudi najpomembnejše atribute, ki jih danes turizem potrebuje," je še prepričan Batagelj, ki dodaja, da imajo Cerkljani tudi neokrnjeno, a žal slabo raziskano pokrajino. "Ko pa jih vprašaš, kje se skrivajo zelo lepi kotički, znajo to hitro povedati in te z veseljem vedno odpeljejo na kak izjemen kraj," še pove prvi mož družbe Postojnska jama.

Pri gostih oziroma obiskovalcih kompleksa v družbi računajo predvsem na ljubitelje narave, pare, željne oddiha, ter ljubitelje pohodništva, gorništva in kolesarstva, ki iščejo mir v neobljudenem delu Slovenije.

Marjan Batagelj v družbi žene Katje Dolenc Batagelj in hčerke Kaje Batagelj. Foto: Bojan Puhek

Prenovljeni Hotel Cerkno bodo v zimskem obdobju povezali tudi s ponudbo apartmajev v Alpski Perli (ki leži nad smučiščem Cerkno), saj bo ta v slabem vremenu imel pomembno vlogo predvsem zaradi ponudbe term in savn z masažami.

Ena najbolj pričakovanih investicij v občini

Da gre za eno najbolj pričakovanih investicij v občini Cerkno, je prepričan tudi župan občine Gašper Uršič, saj so bile zadnje stanovanjske gradnje v občini izvedene v začetku devetdesetih let. "Hkrati pa obnova celotnega hotelskega kompleksa prinaša novo podobo v Cerknem," je za Siol.net povedal župan občine Cerkno. Čeprav bo namestitvenih kapacitet nekaj manj, kot jih je bilo v obstoječem stanju, na občini kljub temu pozdravljajo število sob v novem hotelu (77 načrtovanih in ne okoli 100). "Mislim, da bo to, glede na to, da je turizem, kar se tiče nastanitev v Cerknem, stagniral oziroma padal, ker ni bilo na voljo teh manjkajočih 200 postelj, spet dvignilo nivo," je še prepričan župan, ki dodaja, da je bil hotel Cerkno tudi v preteklosti paradni konj Cerkljanske regije, ki je za sabo vlekel tudi ostale.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič veliko investicijo pozdravlja, tudi z družbo Postojnska jama odlično sodelujejo. Foto: Bojan Puhek

Župan občine Cerkno: To je pomemben korak naprej

"To je pomemben korak naprej, da se bo tudi preostali zasebni sektor organiziral ter zagotovil preostale potrebne storitve, ki še manjkajo in jih potrebujemo na Cerkljanskem," pove župan Uršič, pri čemer ima v mislih ponudnike kolesarskih in pohodniških tur. "Tovrstne storitve so še vedno na začetnem nivoju, ker v vmesnem času, dve ali tri leta, glavnega ponudnika ni bilo, zato mislim, da bo to premaknilo stvar naprej," doda cerkljanski župan in obenem poudari, da je sodelovanje z družbo Postojnska jama zelo dobro ter da so že na začetku, ob zastavljenem cilju, "poenotili svoja videnja in kljub zapletom pomagali drug drugemu, kolikor so lahko". "Rezultat ni prišel čez noč, temveč šele po nekaj letih, a investicija je napovedana, kar nas zelo veseli," je še sklenil Uršič.

Foto: Bojan Puhek

Družba Postojnska jama, ki upravlja s Postojnsko jamo, ima v lasti tudi apartmaje Alpska Perla ter Vilo Planinka na Jezerskem. Po zadnjih dostopnih podatkih je leta 2024 ustvarila 42,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega okoli 15 milijonov evrov dobička.