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Avtor:
A. Ž.

Sreda,
29. 7. 2026,
13.26

Osveženo pred

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Markus Reisner Avstrija Ukrajina Rusija tehnologija mobilizacija

Sreda, 29. 7. 2026, 13.26

1 ura, 30 minut

Avstrijski polkovnik ima neprijetno sporočilo za Putina

Avtor:
A. Ž.

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Markus Reisner | Zaradi t. i. transparentnega oziroma preglednega bojišča (zaradi uporabe dronov na obeh straneh) tudi nova ruska mobilizacija ne bo dovolj za uspešno rusko ofenzivo, je prepričan avstrijski polkovnik Markus Reisner. | Foto Reuters

Zaradi t. i. transparentnega oziroma preglednega bojišča (zaradi uporabe dronov na obeh straneh) tudi nova ruska mobilizacija ne bo dovolj za uspešno rusko ofenzivo, je prepričan avstrijski polkovnik Markus Reisner.

Foto: Reuters

Po mnenju avstrijskega polkovnika in vojaškega analitika Markusa Reisnerja niti dodatnih 300 tisoč mobiliziranih ruskih vojakov ne bi bilo dovolj za odločilen ruski preboj.

"Če bi Rusija preprosto napotila še 300 tisoč vojakov, po mojem mnenju to ne bi bilo dovolj, ker bi jih ukrajinski zid brezpilotnih letal razbil," je Markus Reisner povedal ukrajinski tiskovni agenciji Ukrinform. Obe strani sta z množično uporabo brezpilotnih letal ustvarili transparentno bojišče, ki ga je težko premagati, trdi Avstrijec.

Nova mobilizacija po ruskih volitvah?

Po besedah ​​avstrijskega polkovnika Rusija trenutno išče predvsem šibke točke v ukrajinski obrambi. Moskva želi najti tiste vrzeli, ki bi jih lahko izkoristila za preboj. Vendar je bilo to iskanje doslej neuspešno, je dejal.

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Reisner ne izključuje nove ruske mobilizacije. Po njegovi oceni bi se ta lahko začela po parlamentarnih volitvah (te bodo v Rusiji med 18. in 20. septembrom, op. p.). Nov val mobilizacije bi posledično vodil v intenzivnejše ruske napade in bi pomenil nadaljnjo eskalacijo zaostritev vojne.

Reisner: Ni pomembno število vojakov, ampak tehnologija

Temeljnega pomena za Reisnerja ni le število vojakov, temveč predvsem tehnologija. Obsežna mehanizirana ofenziva je skorajda nemogoča brez sredstev za spopad s t. i. transparentnim oziroma preglednim bojiščem.

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Kot morebiten pristop je Reisner omenil združevanje oziroma hkratno delovanje obrambnih sistemov proti brezpilotnim letalnikom in lastnih napadalnih brezpilotnih letalnikov v enem sektorju fronte. Ali bo to uspelo, je negotovo, je še dejal.

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