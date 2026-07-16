Zakaj nas ameriška kulinarika še vedno tako privlači?

Ameriški sen nikoli ni bil le gospodarski pojem. Bil je predvsem občutek svobode. Občutek, da je vse mogoče, da se lahko odpraviš na dolgo pot po neskončnih avtocestah, poslušaš glasbo pri odprtih oknih avtomobila in se ustaviš v obcestni restavraciji, v kateri ti postrežejo velik burger, dišeče palačinke ali kos sočnega zrezka.

Ameriška kulinarika je že desetletja simbol sproščenosti, druženja in uživanja v preprostih, vendar bogatih okusih. Slika je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: SPAR

Hrana, ki ne komplicira

Če evropske kuhinje pogosto temeljijo na stoletnih tradicijah in zapletenih receptih, ameriška kuhinja stavi na nekaj drugega. Na sproščenost, praktičnost in užitek.

Burger ni le burger, ampak simbol druženja. Rebrca niso rezervirana le za posebne priložnosti, temveč za piknike s prijatelji. Bagel spremlja jutranjo kavo na poti v službo, ameriške palačinke pa so že dolgo nepogrešljiv del počasnih vikend zajtrkov.

Prav ta neposrednost je razlog, da ameriška kulinarika ostaja priljubljena tudi daleč od ZDA. Ni pretenciozna, ampak dostopna. Ne zahteva posebnega znanja, ampak spodbuja, da se ob hrani preprosto dobro počutimo.

Ameriški okusi tudi doma

Burgerji, steaki in rebrca ostajajo med najbolj prepoznavnimi jedmi ameriške kulinarike ter nepogrešljiv del poletnih druženj. Slika je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: SPAR

Danes nam po ameriške kulinarične klasike ni več treba potovati čez ocean. V trgovinah SPAR in INTERSPAR so ta teden v akciji številni izdelki, s katerimi lahko doma pripravimo pristno ameriško kulinarično izkušnjo – od zajtrka do večernega filmskega maratona.

Za popoln burger je na voljo vse, kar potrebujemo – od mehkih baglov in hamburgerjevih bombetk do kakovostnega mesa, ki ga lahko pripravimo na žaru ali ponvi.

Ljubitelji žara bodo navdušeni nad bogato ponudbo mesa, med katerim izstopata klasični T-bone steak in marinirana rebrca, na voljo pa je tudi rastlinska različica rebrc, ki dokazuje, da ameriški okusi niso več rezervirani le za ljubitelje mesa.

Ameriški prigrizki za filmski večer

Ameriški prigrizki že dolgo spremljajo filmske večere, športne prenose in sproščena druženja doma. Slika je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: SPAR

Ameriška pop kultura je tesno povezana tudi z druženjem ob televiziji in športnih prenosih. Ob takih priložnostih skoraj ne gre brez prigrizkov.

Med najbolj prepoznavnimi so zagotovo koruzni čipsi Doritos, ki so že desetletja nepogrešljiv spremljevalec zabav in filmskih večerov.

Ko si zaželimo kaj sladkega, pa pridejo na vrsto ameriške klasike.

Sladice, ki so osvojile svet

Ameriške palačinke, donuti in sladoledi sodijo med najbolj prepoznavne sladice, ki so osvojile ljubitelje sladkih okusov po vsem svetu. Slika je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: SPAR

Ameriške palačinke so danes stalnica tudi slovenskih kuhinj. Debelejše, mehkejše in bolj puhaste od evropskih različic so odlična izbira za zajtrk ali sladico, še posebej v kombinaciji z javorjevim sirupom, sadjem ali čokoladnim namazom.

Pravi ameriški simbol pa so tudi donuti, ki že dolgo niso več le preprosto ocvrto testo. V SPARu lahko izbiramo med različicami z okusi Oreo, Milka in jagoda, ki vsakemu grižljaju dodajo še kanček razvajanja.

Če poletje kliče po osvežitvi, težko spregledamo sladolede Ben & Jerry's, eno najbolj prepoznavnih ameriških blagovnih znamk. Njihove bogate kombinacije okusov in značilni veliki koščki piškotov, čokolade ali karamele so razlog, da imajo po svetu skoraj kultni status.

Kava, ki je postala del življenjskega sloga

Starbucks je pitje kave spremenil v življenjski slog, ki ga lahko danes poustvarimo tudi doma. Slika je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: SPAR

Ameriški vpliv se ne konča pri hrani. Tudi pitje kave je dobilo novo dimenzijo, ko je Starbucks iz lokalne kavarne zrasel v svetovno blagovno znamko.

Njihove kave danes niso več le napitek, ampak del vsakodnevnega rituala, ki ga lahko poustvarimo tudi doma, saj je v SPARu na voljo pestra izbira kav Starbucks za različne načine priprave.

Foto: SPAR