Poraba goriva ni odvisna le od cen na bencinskih servisih ali velikosti motorja. Na to, koliko kilometrov boste prevozili z enim rezervoarjem, vsak dan vplivajo tudi vaš način vožnje, stanje vozila in celo izbira goriva. Nekatere spremembe so tako preproste, da jih lahko uvedete že pri naslednji vožnji.

Če želite zmanjšati porabo goriva, ni nujno, da kupite nov avtomobil. Pogosto največjo razliko naredijo povsem običajne navade – od umirjenega pospeševanja in pravilnega tlaka v pnevmatikah do izbire kakovostnega goriva. Nekatere lahko porabo zmanjšajo za več odstotkov, skupaj pa pomenijo tudi občutno več prevoženih kilometrov z enim rezervoarjem.

Koliko vaš avto dejansko porabi?

Prvi korak k manjši porabi goriva je, da veste, koliko vaš avtomobil v resnici porabi v vsakdanjih razmerah. Pri novejših vozilih lahko porabo pri posamezni vožnji, povprečno porabo in predviden doseg z rezervoarjem spremljate že v nastavitvah vozila. Če te možnosti nimate ali želite porabo preveriti še sami, jo lahko spremljate ob polnjenju rezervoarja. Zabeležite, koliko litrov goriva ste natočili in koliko kilometrov ste prevozili od zadnjega polnjenja, nato pa dobite približek porabe na sto kilometrov.

Tako hitro vidite, ali se poraba goriva spreminja glede na mestno vožnjo, avtocesto, krajše razdalje, obremenitev vozila ali način vožnje. Avto, ki na daljši relaciji porabi malo, ima lahko v mestni gneči, pri pogostem zaviranju in speljevanju precej višjo porabo.

Foto: Petrol Mirnejša vožnja pomeni manjšo porabo

Sunkovito pospeševanje in pozno zaviranje hitro povečata porabo goriva. To se pogosto zgodi v mestni gneči, ko voznik spelje pri semaforju, hitro pospeši do naslednje kolone in nato znova močno zavira. Avto pri vsakem takem ciklu porabi več energije, kot če voznik vozi bolj enakomerno.

Zato pomaga, da promet spremljate nekoliko dlje naprej, hitrost prilagajate bolj postopno in se izogibate nepotrebnemu pospeševanju. Če že vidite rdečo luč, kolono ali krožišče, lahko prej zmanjšate hitrost in tako vozite bolj tekoče.

Tudi na avtocesti se poraba goriva hitro poveča pri večjih hitrostih. Z naraščanjem hitrosti se povečuje zračni upor, zato lahko že majhna razlika v hitrosti pomeni občutno večjo porabo. Pri daljših vožnjah je zato smiselno voziti umirjeno, uporabljati tempomat, kjer je to varno in primerno, ter se izogibati nepotrebnemu pospeševanju in zaviranju.

Foto: Petrol Pnevmatike so majhen detajl z veliko razliko

Prenizek tlak v pnevmatikah pomeni večji kotalni upor. Avto mora za isto razdaljo opraviti več dela, zato porabi več goriva. Hkrati se pnevmatike hitreje obrabljajo, vožnja pa je lahko manj varna.

Zato je priporočljivo tlak v pnevmatikah preverjati redno, še posebej pred daljšimi potmi, ob večji obremenitvi vozila ali ob večjih temperaturnih spremembah.

Ali kakovost goriva vpliva na porabo?

Kakovost goriva ima pomembno vlogo pri tem, kako učinkovito motor deluje in koliko energije lahko vozilo izkoristi iz vsakega natočenega litra. Zato pri izbiri goriva ni pomembna le cena, ampak tudi njegova sestava, dodani aditivi in nadzor kakovosti.

Goriva Q Max , ki so na voljo na Petrolu, so razvita za voznike, ki od goriva pričakujejo več kot le zanesljivo vožnjo od ene točke do druge. Napredna tehnologija čiščenja Dual Action Technology pomaga skrbeti za čistost ključnih motornih delov, boljše delovanje motorja in učinkovitejše zgorevanje. Ob stalni uporabi nove generacije goriv Q Max lahko vozilo z enim rezervoarjem prevozi tudi do 50 kilometrov več, kakovostno gorivo pa prispeva tudi k manjši porabi in nižjim emisijam.

Pri dizelskih vozilih je kakovost goriva še posebej pomembna, saj so sodobni dizelski motorji občutljivi na čistost sistema, kakovost zgorevanja in zanesljivo delovanje v različnih pogojih. Zato je Q Max iQ Diesel razvit z dodatki, ki pomagajo ohranjati motor čist in učinkovitejši, ob stalni uporabi pa lahko prispeva k do tri odstotke nižji porabi goriva.

Foto: Petrol Aditivi za dizel in bencin: zakaj so pomembni?

Vsak voznik si želi, da bi njegov avto deloval zanesljivo, brez nepotrebnih težav in čim dlje ohranil dobro odzivnost motorja. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi kakovostni aditivi, ki pomagajo izboljšati lastnosti goriva, podpirajo čistejše delovanje motorja in ščitijo občutljive motorne dele.

Goriva Q Max so razvita s paketom tehnološko naprednih dodatkov, ki prispevajo k boljši odzivnosti motorja, zaščiti motornih delov, manjši porabi goriva in manjšemu vplivu na okolje. Njihova kakovost je potrjena tudi z mednarodnimi motornimi in terenskimi testi v različnih pogojih delovanja.

Pomembna potrditev kakovosti je tudi evropski certifikat kakovosti EQTM , ki so ga prejela goriva Q Max . Certifikat podeljuje Evropsko združenje za kakovost, pri tem pa se preverjajo sistem vodenja kakovosti, razvoj izdelka, pot goriva do kupca in stalne izboljšave.

Kaj lahko naredite že pri naslednji vožnji?

Za manjšo porabo goriva ni treba čakati na nov avto. Začnete lahko že pri naslednji vožnji z bolj umirjenim pospeševanjem, pravilnim tlakom v pnevmatikah in premišljeno izbiro goriva.

Ko boste naslednjič zavili na Petrol, izberite Q Max gorivo . Za več prevoženih kilometrov, čistejše delovanje motorja in bolj brezskrbno vožnjo, kilometer za kilometrom.

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