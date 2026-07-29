Foto: Drava na zgodovinskem minimumu, prizori iz zraka jemljejo dih

Vodostaj Drave pri Osijeku je dosegel nov zgodovinski minimum. Reka se je v torek spustila na –186 centimetrov, kar je najnižja izmerjena vrednost od začetka meritev. Fotografije iz zraka razkrivajo osupljive prizore: močno zoženo strugo, obsežne peščene sipine in dele rečnega dna, ki so bili še pred kratkim pod vodo.

Vodostaj Drave pri Osijeku je dosegel nov zgodovinski minimum. Reka se je v torek spustila na –186 centimetrov, kar je najnižja izmerjena vrednost od začetka meritev.

Fotografije iz zraka razkrivajo osupljive prizore: močno zoženo strugo, obsežne peščene sipine in dele rečnega dna, ki so bili še pred kratkim pod vodo.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na posnetkih so vidne tudi ladje, ki so zaradi umika vode deloma obtičale na suhem, iz rečnega dna pa so se znova pokazale tudi razbitine potopljenih plovil.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rekord padel že drugič v dveh tednih

Prejšnji negativni rekord je Drava pri Osijeku dosegla sredi julija, ko je vodostaj znašal –174 centimetrov. Novi minimum je še za 12 centimetrov nižji.

Strokovnjaki opozarjajo, da so tako nizki vodostaji posledica dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomanjkanja padavin. Manj vode v reko priteče tudi zaradi vse skromnejše snežne odeje v Alpah.