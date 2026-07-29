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Avtor:
Na. R.

Sreda,
29. 7. 2026,
16.19

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Drava reka suša vodostaj vročina Osijek

Sreda, 29. 7. 2026, 16.19

5 minut

Foto: Drava na zgodovinskem minimumu, prizori iz zraka jemljejo dih

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Drava, vodostaj, suša, vročina, Osijek | Po napovedih hrvaških vremenoslovcev se bo v prihodnjih dneh nad Hrvaško okrepil nov vročinski val, temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj Celzija. To bo še pospešilo izhlapevanje vode in dodatno znižalo vodostaje rek. Podobno skrb vzbujajoče razmere vladajo tudi na Donavi, kjer so v zadnjih dneh prav tako izmerili rekordno nizek vodostaj. | Foto David Jerkovic/PIXSELL

Po napovedih hrvaških vremenoslovcev se bo v prihodnjih dneh nad Hrvaško okrepil nov vročinski val, temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj Celzija. To bo še pospešilo izhlapevanje vode in dodatno znižalo vodostaje rek. Podobno skrb vzbujajoče razmere vladajo tudi na Donavi, kjer so v zadnjih dneh prav tako izmerili rekordno nizek vodostaj.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vodostaj Drave pri Osijeku je dosegel nov zgodovinski minimum. Reka se je v torek spustila na –186 centimetrov, kar je najnižja izmerjena vrednost od začetka meritev. Fotografije iz zraka razkrivajo osupljive prizore: močno zoženo strugo, obsežne peščene sipine in dele rečnega dna, ki so bili še pred kratkim pod vodo.

Vodostaj Drave pri Osijeku je dosegel nov zgodovinski minimum. Reka se je v torek spustila na –186 centimetrov, kar je najnižja izmerjena vrednost od začetka meritev.

Fotografije iz zraka razkrivajo osupljive prizore: močno zoženo strugo, obsežne peščene sipine in dele rečnega dna, ki so bili še pred kratkim pod vodo.

Drava, vodostaj, suša, vročina, Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL Drava, vodostaj, suša, vročina, Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na posnetkih so vidne tudi ladje, ki so zaradi umika vode deloma obtičale na suhem, iz rečnega dna pa so se znova pokazale tudi razbitine potopljenih plovil.

Drava, vodostaj, suša, vročina, Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL Drava, vodostaj, suša, vročina, Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rekord padel že drugič v dveh tednih

Prejšnji negativni rekord je Drava pri Osijeku dosegla sredi julija, ko je vodostaj znašal –174 centimetrov. Novi minimum je še za 12 centimetrov nižji.

Strokovnjaki opozarjajo, da so tako nizki vodostaji posledica dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomanjkanja padavin. Manj vode v reko priteče tudi zaradi vse skromnejše snežne odeje v Alpah.

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