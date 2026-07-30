Znanstveniki opozarjajo: Sredozemsko morje, kot smo ga poznali, je za vedno izgubljeno

Sredozemsko morje se hitro segreva in na stotine novih in invazivnih vrst izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Znanstveniki ob tem opozarjajo, da so nekatere spremembe nepopravljive ter bodo močno prizadele ribiče in prebivalce obalnih območij, katerih prebivalci so že generacije odvisni od morja.

"Sredozemlje naših dedkov, naših starešin in starih Grkov je za vedno izgubljeno. Številne od teh sprememb so nepopravljive," svari morski biolog Ernesto Azzuro iz italijanskega nacionalnega raziskovalnega sveta, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Glavni vzrok za segrevanje morja so podnebne spremembe, Sredozemlje pa je zaradi svoje lege še posebej ranljivo. Ker gre za zaprt morski prostor, ki je le omejeno povezan z odprtim morjem, se toplota v njem zadržuje dlje časa, zaradi česar se voda hitreje segreva.

Morje bi se lahko do konca stoletja segrelo za šest stopinj

Po ocenah znanstvenikov bi se lahko temperatura morja do leta 2100 dvignila za od dveh stopinj do šestih stopinj Celzija, morski vročinski valovi pa bodo postali pogostejši in intenzivnejši.

Toplejša morja koristijo živalskim vrstam, ki v Sredozemsko morje vstopajo predvsem skozi Sueški prekop. Mednje spadajo strupene ribe, ribe napihovalke, ognjene ribe in zajčje ribe, ki se hitro širijo proti zahodu, vključno z območji vzdolž Italije, Francije in Španije.

Ena takih je velika plamenka oziroma levja riba, ki je znana po dolgih plavutih in strupenih bodicah. Gre za invazivno vrsto, ki izvira iz tropskih območij Indijskega in Tihega oceana, a se je razširila tudi v Sredozemlje, kjer ogroža domače vrste rib in spreminja morski ekosistem.

V Sredozemlju odkrili okoli tisoč invazivnih vrst

Po podatkih Azzurja so v Sredozemskem morju do zdaj identificirali okoli tisoč invazivnih vrst, od katerih se jih je približno 800 že trajno naselilo na tem območju.

Posledice priseljevanja invazivnih vrst so še posebej vidne v vzhodnem Sredozemlju, kjer je izginilo 93 odstotkov populacij mehkužcev v plitvih vodah. Na Cipru so levje ribe izpodrinile nekatere avtohtone vrste rib, ki so bile pomembne za ribiče.

"Sredozemlje bo postajalo vse bolj osiromašeno, saj podnebne spremembe, predvsem v njegovem vzhodnem delu, ustvarjajo razmere, v katerih številne avtohtone vrste ne morejo več preživeti," je opozoril Azzuro.

Klapavice skoraj izumrle

Znanstveniki opozarjajo tudi na množično izumiranje školjk vzdolž italijanske jadranske obale. Temperature morja so ponekod presegle 30 stopinj Celzija, od Benetk do Barija pa so zabeležili skoraj popolno izumrtje nekoč številnih populacij školjk.

"Če ne bomo našli populacij školjk, ki bi se lahko prilagodile vse toplejšemu morju, je njihova prihodnost na Jadranu zelo negotova," je dejal Azzuro.