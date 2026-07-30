Mlada zvezdnika imata nenavadno vez: njuna slavna starša sta bila nekoč poročena

Kaia Gerber in Homer Gere sta v novi težko pričakovani TV-seriji soigralca, imata pa tudi drugačno povezavo: njuna starša sta Cindy Crawford in Richard Gere, nekoč eden najbolj vročih hollywoodskih zakonskih parov.

V začetku avgusta bo premiero dočakala serija The Shards, nov projekt enega najuspešnejših TV-ustvarjalcev Ryana Murphyja, ki je z literarnim zvezdnikom Bretom Eastonom Ellisom spletel zgodbo o skupini privilegiranih srednješolcev v Los Angelesu leta 1981.

Med glavnimi igralci v seriji sta Kaia Gerber in Homer Gere, vse bolj prepoznavna mlada igralca, ki pa se lahko vsaj za del svojega uspeha zahvalita slavnim staršem: njena mama je namreč nekdanja supermanekenka Cindy Crawford, njegov oče pa igralec Richard Gere.

Ob promociji serije v New Yorku se 24-letna Kaia in 26-letni Homer nista mogla izogniti vprašanjem o starših, ki sta bila v 90. letih eden najbolj vročih hollywoodskih parov.

Richard Gere in Cindy Crawford sta bila poročena med letoma 1991 in 1995. Foto: Guliverimage

Mlada igralca sta zatrdila, da jima zaradi romantične preteklosti njunih staršev ni neprijetno. Homer Gere je za E! News povedal, da sta se spoznala ob snemanju serije in postala res dobra prijatelja, kar je potrdila tudi Kaia Gerber: "Z igralsko ekipo smo se pred začetkom snemanja dobili na pijači in se hitro spoprijateljili."

Cindy Crawford in Richard Gere sta se poročila leta 1991 ter ločila leta 1995. Ona se je leta 1998 poročila s podjetnikom Randejem Gerberjem, s katerim ima ob Kaii še sina Presleyja, Gere pa se je leta 2002 poročil s Homerjevo materjo Carey Lowell. Od nje se je ločil leta 2013, leta 2018 pa se je poročil z zdajšnjo ženo Alejandro Silva, s katero je dobil sinova Alexandra in Jamesa.

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