V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, danes poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta.

Oblasti v Hercegovsko-neretvanskem kantonu so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene danes zjutraj ob 4.30, pol ure zatem pa so prejele še obvestilo o požaru na oltarju.

Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali "devil in a skirt" (hudič v krilu).

Zažgali so tudi zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili, še navaja Hina.