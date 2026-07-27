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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
13.53

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Natisni članek
Francija Pariz napad policija

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 13.53

1 ura

V napadu z nožem v Parizu trije ranjeni

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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francoska policija pariz francija | Osumljenca za napad so policisti že pridržali. (Fotografija je simbolična.) | Foto Reuters

Osumljenca za napad so policisti že pridržali. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Reuters

Francoska policija je danes sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema ranil tri osebe. Motiv za napad še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah policije so bile v napadu okoli 11.30 po srednjeevropskem času na območju Porte de Clichy ranjene tri osebe, ki so jih odpeljali v bolnišnico.

Osumljenca za napad so policisti že pridržali. Policija njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad.

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