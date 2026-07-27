V napadu z nožem v Parizu trije ranjeni

Francoska policija je danes sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema ranil tri osebe. Motiv za napad še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah policije so bile v napadu okoli 11.30 po srednjeevropskem času na območju Porte de Clichy ranjene tri osebe, ki so jih odpeljali v bolnišnico.

Osumljenca za napad so policisti že pridržali. Policija njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad.