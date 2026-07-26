Fantastična etapa za konec Toura, Tadej Pogačar slavi peto skupno zmago

113. Dirka po Franciji se je končala z imenitno, napeto etapo po ulicah Pariza, v kateri je tesno zmago slavil Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck). Ta je s pomočjo prijatelja in velikega tekmeca s klasičnih dirk Tadeja Pogačarja (UAE Emirates - XRG) zadržal prednost pred sprinterji, s šestim mestom pa se je izkazal tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Tadej Pogačar se je s peto skupno zmago vpisal v prestižen klub rekorderjev dirke vseh dirk.

Junak 113. Dirke po Franciji je 27-letni slovenski super šampion Tadej Pogačar, ki se je danes s peto zmago na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Hinaultom ter Belgijcem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom. Ta je bil zadnji, ki je dobil pet Tourov, niz je zaključil leta 1995.

LEGENDARY 👑💛

Tadej Pogacar wins the 2026 Tour de France



2020 - 2021 - 2024 - 2025 - 2026 🆕#TDF2026 pic.twitter.com/8k1WFWSMKC — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Po 31 letih je torej Pogačar novo ime v klubu nesmrtnih šampionov, na poti do pete zmage pa je na letošnji dirki slavil pet etapnih zmag, pa popravil nekaj rekordov, najodmevnejšega na mitskem vzponu Alpe d'Huez, kjer je popravil rekord Marca Pantanija iz leta 1995.

Zadnji dan je Pogačar zasedel 30. mesto, pred ciljem so mu pošle moči, ko je s prijateljem in velikim tekmecem s spomladanskih klasik Mathieuom van der Poelom branil majhno prednost, ki sta si jo privozila na zadnjem vzponu na Montmartre. MVDP pa je zdržal in se veselil druge zmage na letošnji dirki. "Že lani sem razmišljal o tej etapi, ko sem moral dirko bolan spremljati po televiziji. Bila je epska bitka, odpeljal sem se z najboljšim kolesarjem sveta Tadejem, nato pa na koncu samo sklonil glavo in iztisnil vse, pa čakal, da me prehiti kakšno kolo, kar se ni zgodilo. Ne vem, od kod sem vzel to moč, neverjetno," se je veselil zmagovalec zaključne etape.

Na dirki po Franciji sta nastopila še dva Slovenca, Jan Tratnik in Mohorič, a nista tekmovala za skupni seštevek. Večino časa sta bila v službi svojih kapetanov, predvsem Mohorič pa je imel v razgibanih etapah proste roke za kakšen beg. Najvišje je posegel prav v zadnji etapi, ko je zasedel šesto mesto.

Dirka po Franciji, potek 21. etape: Cilj: Za konec 113. Toura sta Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel postregla s klasičnim dvobojem iz spomladanskih spomenikov, v zadnji kilometer sta pripeljala s petimi sekundami prednosti, a se jima je približevala skupina močnih sprinterjev. Pogačar se je pred ciljem vdal, njegov nizozemski prijatelj pa je vztrajal in v cilj pripeljal tik pred zasledovalci. Matej Mohorič je zasedel šesto mesto. 🏆 MATHIEU VAN DER POEL! WHAT A FINISH!



🏆 MATHIEU VAN DER POEL !!! QUEL FINAL !!!#TDF2026 pic.twitter.com/JRoJjfOa2r — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 2 km do cilja: Pogačar in MVDP ostajata v vodstvu, njuna prednost pa se topi. Jima bo uspelo? 6 km do cilja: Pogačar in van der Poel tudi na ravnini držita deset sekund prednosti pred zasledovalci z Matejem Mohoričem. 8 km do cilja: Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar imata sedem sekund presnosti pred Mohoričem, Hagensom, Healyjem, Abrahamsenom in Stuyvenom. Blizu so še sprinterji Kooij, Girmay in Pedersen. 💛 The Tadej Pogacar–Mathieu van der Poel duo are just 7 seconds ahead of a group of six and 15 seconds ahead of the sprinters’ peloton!



💛 Le duo Tadej Pogacar - Mathieu van der Poel ne possède que 7'' d'avance sur un groupe de 6 et 15'' sur le peloton des sprinteurs !… pic.twitter.com/yaqPdE3pFB — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 9,9 km do cilja: Pogačar in van der Poel imata majhno prednost pred zasledovalci, med temi je tudi Matej Mohorič. 10,7 km do cilja: Mathieu van der Poel je pred vrhom sprožil silovit napad, Tadej Pogačar se je odpeljal z njim. 11 km do cilja: Pogačar je zadnjič na Montmartre zapeljal s slabšega položaja, malce za čelom glavnine. 13 km do cilja: Tretji in zadnji naskok na Montmartre pripravljata ekipi Lidl - Trek in Soudal Quick - Step. 19 km do cilja: Glavnina je na Elizejskih poljanah spet ujela Pogačarja, van der Poela, Evenepoela in Pedersena. Sta pa velika tekmeca s spomladanskih spomenikov MVDP in Pogi pokazala, da jima bo na Montmartru le stežka kdo kos. 25 km do cilja: Pogačarju in van der Poelu se je pridružil še Remco Evenepoel, trojico lovi še Mads Pedersen, glavnina pa tudi ni daleč. Del Toro medtem zaostaja že dve minuti in pol za čelom dirke. Mehičanu ne grozi zdrs v skupnem seštevku, saj so prireditelji dirke sprejeli odločitev, da v zadnjih 48 kilometrih etape časovni zaostanki ne štejejo več. Del Toro tako lahko nadaljuje sproščeno. Battle of the giants! 😱



Bataille des géants !😱#TDF2026 pic.twitter.com/KGaikXiBXe — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 26 km do cilja: Tadej Pogačar je prvi prikolesaril na klanec, stik z njim je zadržal le Mathieu van der Poel. Skupaj zdaj poskušata ohranjati prednost pred zasledovalci. 27 km do cilja: Tim Wellens je povlekel Pogačarja v klanec, rumeni majici sledijo faviriti Evenepoel, van der Poel, Pedersen ... 28 km do cilja: Drugi naskok na Montmartre je pripravila ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe za Remca Evenepoela, Pogačar preži, medtem pa skupina z del Torom zaostaja že minuto in pol. 37 km do cilja: Na Elizejskih poljanah se je glavnina spet združila. Del Toro je imel nove težave in zdaj vozi 44 sekund za glavnino v večji skupini zaostalih kolesarjev. 40 km do cilja: V ospredju je zdaj močna skupina s Pogačarjem, Pedersenom, van der Poelom, Kasperjem Asgreenom, Vladom van Mechelenom, Jasperjem Stuyvenom, Michaelom Matthewsom in Mikelom Azparrenom. Sledijo ji Ben Healy, Olav Kooj, Maxim van Gils, Biniam Girmay … 42 km do cilja: Mads Pedersen je navil hud tempo v klanec, prehitel oba ubežnika in razredčil glavnino. Za Dancem se je podalo le nekaj najmočnejših kolesarjev, tudi Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel. Del Toro je šele zdaj ujel rep razpotegnjene glavnine. SOUND ON! What a crowd! What an atmosphere rue Lepic!



C’est la folie rue Lepic pour le premier passage des coureurs 🤩#TDF2026 pic.twitter.com/vv4rQHQW8h — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 43 km do cilja: Azparren in Guernalec sta se v klanec pognala le z desetimi sekundami prednosti pred glavnino. 45 km do cilja: Tik pred vzponom je imel defekt Isaac del Toro, ki je moral počakati spremljevalno vozilo in zdaj lovi glavnino. Ob Pogačarju je v ospredju glavnine ostal Florian Vermeersch. Prednost ubežnikov je padla na dobre pol minute. 46 km do cilja: Ubežnika imata 45 sekund prednosti pred glavnino, kolesarji pa se zdaj prvič podajajo na Montmartre. 🏁 52 km



💪 A new duo is leading the pack: Xabier Azparren and Thibault Guernalec! They have a 30-second lead.



💪 Un nouveau duo ouvre la route avec Xabier Azparren et Thibault Guernalec ! Ils ont 30’’ d’avance. #TDF2026 pic.twitter.com/LC4OS9ghiI — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 55 km do cilja: Glavnini zdaj bežita Španec Xabier Mikel Azparren in Francoz Thibault Guernalec. 58 km do cilja: Veistrofferjev beg je končan, glavnina je spet strnjena. 60 km do cilja: Kolesarji so na Elizejskih poljanah opravili še z zadnjim letečim ciljem na letošnji dirki, 25 točk je pobral ubežnik Veistroffer, v glavnini ni sprintal nihče, se pa dobitnik zelene majice Mads Pedersen vozi v ospredju glavnine in je tako dobil še nekaj točk. Bežeči Francoz ima le devet sekund prednosti pred glavnino. 🇫🇷 Baptiste Veistroffer alone in the lead, one of the images that will be remembered from this #TDf2026



🇫🇷 Baptiste Veistroffer seul en tête, l’une des images qui restera de ce #TDf2026 pic.twitter.com/oic9GmBu9Z — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 Izidi letečega cilja, Haut de Champs-Elysees:

1. B. Veistroffer 25 točk

2. X. Azparren Irurzun 20

3. W. Barguil 16

4. M. Skjelmose14

5. M. Pedersen 12

6. K. Neilands 10

7. L. Plapp 9

8. P. Bittner 8

9. J. Biermans 7

10. J. Ayuso 6

11. N. Oliveira 5

12. M. Frigo 4

13. N. Denz 3

14. E. Bernal 2

15. X. Meurisse 1 63 km do cilja: Veistroffer ostaja sam pred glavnino, njegova prednost pa je majhna. Vsi preostali poskusi pobega so se končali neuspešno. 70 km do cilja: Prvi poskus pobega je bil neuspešen, zdaj napada Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche). 💪 After two laps of the circuit, the first attacks are coming thick and fast, with Baptiste Veistroffer, of course, leading the charge!



💪 Après deux tours de circuit, les premières attaques fusent avec bien sûr, Baptiste Veistroffer à la baguette !#TDF2026 pic.twitter.com/OZPRO4b8ug — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 74 km do cilja: Zdaj se je etapa začela tudi zares in tempo je močno narasel. Vrstijo se že poskusi pobega. Nizozemski specialist za klasike Mathieu van der Poel je pred etapo povedal, da je lani zaključno preizkušnjo Toura z vzponi na Montmartre spremljal po televiziji in si močno želel, da bi bil zraven. "To je etapa, ki sem se je veselil," je povedal pred današnjo etapo. Bo prav on danes razburkal dogajanje na Montmartru? ICI C’EST PARIS 🫶💛#TDF2026 pic.twitter.com/k9azKGGugG — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 83 km do cilja: Prva dva kroga današnje etape sta nevtralizirana, kolesarji priložnost izkoriščajo za spominske fotografije in posnetke, pred glavnino se tako vrstijo ekipe nosilcev majic, kolesarji iz istih držav itd. Takole je za spominsko fotografijo pozirala ekipa šampiona letošnje dirke UAE Emirates – XRG. Ob Pogačarju so 113. Tour končali še Isaac del Toro, Felix Grossschartner, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens in Adam Yates. Manjka le Brandon McNUlty, ki je odstopil v 18. etapi dirke, a moštvene kolege danes spremlja kot navijač. 💛 Champions 🤍#TDF2026 pic.twitter.com/AevWkNjaHe — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 Start (88,7 km do cilja): Zadnja etapa 113. Dirke po Franciji se je začela v Parizu ob 17.55. Iz prve vrste so startali nosilci majic, v rumeni Tadej Pogačar (najboljši v skupnem seštevku), beli Isaac del Toro (najboljši mladi kolesar), pikčasti Richard Carapaz (najboljši hribolazec) in zeleni Mads Pedersen (Najboljši po točkah). Za zdaj nič ne kaže na dež, zadnjo etapo pa je začelo 158 kolesarjev. For one last time this year 🤝



Pour une dernière fois cette année ! 🙌#TDF2026 pic.twitter.com/VvRmtJF0br — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 💛 Back to Montmartre, with a slightly modified final route and a dream finish on the Champs-Élysées!



💛 Retour à Montmartre, avec un circuit final légèrement modifié et un final de rêve sur les Champs-Elysées !#TDF2026 pic.twitter.com/Fw6jNOgqse — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026 V Thoiryju poteka predstavitev ekip, kolesarji se bodo nato z avtobusi odpeljali na start v Parizu. Tadej Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates - XRG so se predstavili v posebnih dresih, s katerimi bodo danes proslavili peto zmago slovenskega šampiona na dirki vseh dirk. Pa tudi belo Isaaca del Tora, ki je najboljši mladi kolesar letošnje dirke. 💛 A special jersey to celebrate Tadej Pogacar’s fifth Tour de France victory for @TeamEmiratesUAE!



💛 Un maillot spécial pour célébrer ce 5ème Tour de France de Tadej Pogacar chez @TeamEmiratesUAE !#TDF2026 pic.twitter.com/MBTA0NkA4n — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Foto: Alan Bučar

Pred etapo

Tadej Pogačar je tik pred svojo peto zmago na dirki vseh dirk in z njo se bo včlanil v klub nesmrtnih šampionov Toura ter se pridružil legendam Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu. Po 20 napornih dneh dirkanja ima v skupnem seštevku 6:26 prednosti pred Remcom Evenepoelom, tretji pa je Pogijev moštveni kolega Isaac del Toro. Slovenski as mora danes rumeno majico le še varno pripeljati v cilj na Elizejskih poljanah.

V primeru dežja poseben protokol Če se bo vreme poslabšalo in bo etapa minila v dežju, bodo organizatorji upoštevali protokol za primer dežja. To v praksi pomeni, da če bodo ceste spolzke že pred startom, bodo čase za skupni seštevek zabeležili ob prvem prečkanju ciljne črte. Če se se bodo razmere poslabšale med etapo, bodo čase zamrznili ob naslednjem prečkanju ciljne črte.

Če je bila zadnja etapa Toura že tradicionalno bolj ali manj procesija šampionov in so jo le v zadnjih nekaj kilometrih začinila sprinterska moštva v boju za prestižno etapno zmago, so prireditelji lani zaradi uspeha olimpijske kolesarske dirke iz leta 2024 v zaključne kroge v francoski prestolnici umestili še vzpon na Montmartre.

Lani je ta klanec po tlakovani ozki ulici zamikal tudi Pogačarja, vendar je nato izgubil spopad z Woutom van Aertom ter v cilju zaostal še za Davidejem Ballerinijem in Matejem Mohoričem. Letos gredo kolesarji na Montmartre sicer po drugi poti, po širši, manj strmi ulici, zato naj bi imeli čisti sprinterji več možnosti, da preživijo skoke favoritov in se nato v bolj tradicionalni maniri spopadejo v klasičnem sprintu.

Kolesarji ekipe UAE bodo danes dirkali na kolesih rumene barve, izjema bo le Isaac del Toro, ki bo kilometre nabiral na belem kolesu:

A mikavnost Montmartra ob dejstvu, da je na njem lani doživel poraz, skrbi Pogačarjevega športnega direktorja Andreja Hauptmana. Pogačar si je zaželel lep zaključni dan in tudi "malo dirkanja". "To me skrbi," se je na to odzval Hauptman. Remco Evenepoel je na Montmartru pred dvema letoma tlakoval pot do dveh olimpijskih naslovov, prestižna zmaga v Parizu lahko zamika še kakšnega kolesarja, ki v zadnjih treh tednih ni docela izpolnil ciljev. Zaključna, nekoč dokaj mirna parada šampionov se tako lahko sprevrže tudi v pravo klasično dirko, ki prinaša tveganja za padce in s tem lahko vpliva tudi na končni vrstni red.

Foto: zajem zaslona

Etapa bo zaradi številnih požarov, ki divjajo v Franciji, skrajšana in omejena na pariške ulice. Namesto prvotno načrtovanih 133 kilometrov od Thoiryja do Pariza bodo kolesarji opravili le 89 kilometrov po ulicah mesta luči. Predstavitev tekmovalcev in podpis startne liste bosta v Thoiryju, nato pa bodo kolesarje z avtobusi odpeljali na startno ciljno črto v središču Pariza. Odpeljali bodo pet krogov po Elizejskih poljanah, zaključek pa bo nespremenjen s tremi krogi po Montmartru.

Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi obsežnega gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile in del policistov bodo z dirke premestili v krizno območje. Jugozahod Francije v teh dneh doživlja enega največjih gozdnih požarov v zgodovini ter veliko evakuacijo prebivalstva in turistov, pri čemer so nujno potrebni policisti.

Richard Carapaz bo prejel nagrado za najbolj borbenega kolesarja Toura Organizatorji so že dopoldne sporočili, da bo nagrado za najbolj borbenega kolesarja letošnjega Toura po združitvi glasov strokovne žirije in javnosti prejel Richard Carapaz. Ekvadorec je s svojim značilnim napadalnim slogom zaznamoval predvsem drugo polovico dirke, ko je dobil dve etapni zmagi in si zagotovil zmago v skupni razvrstitvi za najboljšega hribolazca. Carapaz, ki je bil za najbolj napadalnega kolesarja izbran že leta 2024, sicer ni bil prva izbira na glasovanju javnosti. Največ glasov navijačev je prejel Mads Pedersen, ki se je pogosto podajal v beg predvsem zaradi vmesnih sprintov. Danec iz ekipe Lidl-Trek si je tudi po zaslugi takšnega načina dirkanja že pred zadnjo etapo matematično zagotovil zeleno majico. Poleg Carapaza in Pedersena je bilo za nagrado nominiranih še devet kolesarjev, med njimi Baptiste Veistroffer, Valentin Paret-Peintre in Quinn Simmons. 💪 🇪🇨 Richard Carapaz has been named the #TDF2026 Most Combative Rider. After combining the public vote with the jury’s individual votes, the Ecuadorian has been named, just as in 2024, the Tour de France’s Most Combative Rider with @century21fr!



💪 🇪🇨 Richard Carapaz est élu… pic.twitter.com/40mjXAQjQq — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Skupni vrstni red (20/21): 1. Tadej Pogačar (Slo / UAE Team Emirates – XRG) 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Nem / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 6:26

3. Isaac del Toro (Meh / UAE Team Emirates – XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra / Decathlon CMA CGM) 11:56

5. Lenny Martinez (Fra / Bahrain Victorious) 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dan / Lidl-Trek) 14:59

7. Juan Ayuso (Špa / Lidl-Trek) 17:48

8. Richard Carapaz (Ekv / EF Education-EasyPost) 20:00

9. Tom Pidcock (VBr / Pinarello Q36,5) 29:28

10. Jordan Jegat (Fra / TotalEnergies) 33:21

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83. Jan Tratnik (Slo / Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:34:24

92. Matej Mohorič (Slo / Bahrain Victorius) 4:44:30

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