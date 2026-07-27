Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je zavrnil očitke na račun svetovnega prvenstva in kritikom očital, da širijo sovraštvo in razdor. Prek družbenega omrežja Instagram je sporočil, da je bilo svetovno prvenstvo najbolj izstopajoče doslej, nogomet pa izpostavil kot simbol enotnosti in povezanosti.

"Naš svet potrebuje ljubezen, ne sovraštva. Strpnost, ne razdora," je po poročanju tujih tiskovnih agencij v daljšem zapisu poudaril Švicar. Medtem ko kritiki širijo "sovraštvo in lažne govorice", je Fifa skupaj z državami gostiteljicami Kanado, Mehiko in ZDA organizirala "največji dogodek na svetu", je dodal.

Šestinpetdesetletnik je izpostavil po njegovem mnenju mirno ozračje med svetovnim prvenstvom. Po podatkih Fife je tekme v 16 mestih obiskalo približno sedem milijonov ljudi iz več kot 200 držav. "Ni bilo nobenih incidentov, sovražnosti ali nasilja," je pojasnil. Svetovno prvenstvo je poleg tega spremljalo več milijard ljudi po vsem svetu.

Hkrati je Infantino kritikom očital, da namerno ignorirajo pozitivne vidike svetovnega prvenstva. Kot primer je navedel nemoten vstop iranske reprezentance v ZDA kljub političnim napetostim med državama, pa tudi podelitev vizumov milijonom navijačev. Nogomet združuje ljudi in je "večji od sovraštva in diskriminacije", je zapisal.

Vendar pa v svoji objavi ni omenil kritik na račun prepovedi vstopa, ki je bila izrečena somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ali obtožb iranskih igralcev, da so bili v ZDA nepravično obravnavani.

Infantino se je odzval tudi na kritike spornih sodniških in disciplinskih odločitev. Izjavil je, da se napake pri izdaji rumenih in rdečih kartonov ali poznejših popravkih odločitev o izključitvi dogajajo celo v največjih svetovnih nogometnih ligah in so tam sprejemljive. Zato se mu zdi "čudno", da predstavniki takšnih držav kritizirajo Fifo.

S tem se je odzval denimo na razveljavitev prepovedi nastopa ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu, ki je sledila telefonskemu klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Infantinu. To je v nogometnem svetu povzročilo ogorčenje.

Za konec je Infantino izrazil svoj "neverjeten ponos" na svetovno prvenstvo. To je po njegovih besedah pokazalo "najboljše od človeštva" ter širilo upanje in enotnost.

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