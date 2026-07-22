Poletni sijaj brez pretiranega sončenja? Vse več žensk prisega na ta pristop.

Poletna zagorela polt je za marsikoga še vedno sinonim za svež, spočit in zdrav videz. A hkrati vse bolje vemo, da pretirano sončenje ni nedolžno. Dermatologi opozarjajo, da je prav izpostavljenost UV-žarkom eden glavnih vzrokov za prezgodnje staranje kože, posledice pa pogosto opazimo šele čez leta. Zato si vse več žensk zastavlja vprašanje: ali je mogoče doseči lep, naraven poletni ten, ne da bi pri tem po nepotrebnem obremenjevale svojo kožo?

Danes strokovnjaki poudarjajo, da zagorela polt sama po sebi ni merilo zdrave kože. Veliko pomembneje je, da kožo pred soncem ustrezno zaščitimo z zaščitnim faktorjem, jo negujemo in poskrbimo za njeno dobro kondicijo. Prav zato se vse več žensk odloča za drugačen pristop. Namesto dolgotrajnega sončenja prisegajo na rešitve, ki podpirajo lep videz kože ter pomagajo doseči enakomeren in sijoč poletni ten na naraven način, z manj izpostavljanja soncu.

Ena od takšnih rešitev je kombinacija prehranskega dopolnila in negovalnega oljnega spreja True Bronze, ki kožo podpirata od znotraj in od zunaj. Kapsule vsebujejo naravne sestavine, ki podpirajo naravno pigmentacijo kože, oljni sprej pa jo neguje, pomaga zmanjševati občutek izsušenosti ter prispeva k bolj enakomernemu videzu zagorele polti. Ob tem ostaja enako pomembno pravilo kot vedno – zmerno izpostavljanje soncu in dosledna uporaba zaščitne kreme z ustreznim zaščitnim faktorjem.

Foto: Eko Škrnicl Sonce kožo stara precej bolj, kot si večina predstavlja

Večina ljudi sonce še vedno povezuje predvsem z vitaminom D, dopustom in lepo zagorelo poltjo. Še vedno manj znano pa je, da dolgotrajna in pretirana izpostavljenost UV-žarkom pomembno vpliva tudi na staranje kože. Dermatologi opozarjajo, da je prav sonce eden glavnih zunanjih dejavnikov fotostaranja. Gre za proces, pri katerem koža zaradi UV-sevanja hitreje izgublja kolagen in elastin, postaja manj prožna, na njej pa se začnejo prej pojavljati pigmentni madeži, drobne gube in druge spremembe.

To seveda ne pomeni, da se moramo soncu povsem izogibati, saj ima čas na prostem nenazadnje tudi številne pozitivne učinke na naše počutje. Pomembno pa je, da smo pri izpostavljanju soncu zmerni, se izogibamo najmočnejšemu opoldanskemu soncu in vedno uporabljamo zaščitno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem. Prav zaščita kože ostaja najpomembnejši korak pri preprečevanju poškodb, ki jih povzroča UV-sevanje.

Ker si večina med nami kljub temu želi lepega poletnega videza, se vse več ljudi odloča za nekoliko drugačno filozofijo nege kože. Namesto dolgotrajnega sončenja iščejo načine, kako kožo podpreti od znotraj, jo nahraniti od zunaj in tako doseči bolj enakomeren, sijoč videz zagorele polti ob odgovornem odnosu do sonca. Prav na tej ideji temelji tudi ritual True Bronze, ki združuje prehransko dopolnilo in negovalni oljni sprej za podporo koži med poletjem.

Foto: Eko Škrnicl Kako do lepe porjavelosti kože od znotraj in od zunaj?

Koža je poleti izpostavljena soncu, vročini, vetru, morski vodi in kloru, zato potrebuje precej več kot le zaščito pred UV-žarki. Če želimo, da ostane lepega videza, mehka in prožna ter da je zagorela polt čim bolj enakomerna, je pomembno, da zanjo poskrbimo celostno, tako od znotraj kot od zunaj.

Prav na tem temelji koncept izdelkov True Bronze. Namesto iskanja bližnjic ali umetnih samoporjavitvenih sredstev združuje prehransko dopolnilo in negovalni oljni sprej, ki vsak na svoj način podpirata lep videz kože. Kapsule z beta karotenom, likopenom in astaksantinom podpirajo naravno pigmentacijo kože ter jo oskrbijo z antioksidanti, medtem ko oljni sprej z izbranimi rastlinskimi olji kožo intenzivno neguje, ji pomaga ohranjati mehkobo ter prispeva k bolj enakomernemu in sijočemu videzu zagorele polti.

Pri tem velja poudariti, da izdelka nista nadomestilo za zaščitno kremo. Nasprotno, pri sončenju je uporaba zaščitnega faktorja še vedno nujna. True Bronze je namreč zasnovan kot podpora koži, ki jo dopolnjuje: kapsule pomagajo pripraviti kožo od znotraj, oljni sprej pa jo med in po sončenju neguje ter pomaga zmanjšati občutek izsušenosti, zaradi katerega se zagorela koža pogosto začne hitreje luščiti.

Takšen pristop je prepričal tudi številne uporabnice. Med njimi je vplivnica Jasna Žaler Culiber – 2many4granny, ki pravi:

"Lepa in zdravo zagorela polt ostaja moj poletni ideal, priznam. Odkar uporabljam kapsule in olje True Bronze, z minimalnim izpostavljanjem soncu v poznih popoldanskih urah dosežem učinek, ki me spominja na čase, ko smo brezskrbno ure in ure preživljali na soncu. Izdelka sta mi všeč, ker prvi kožo podpre od znotraj, olje pa ton kože še poudari ter poskrbi za sijoč in negovan videz. To je zame preprost in prijeten način, da dosežem poletni sijaj brez pretiravanja s sončenjem."

Podpora koži od znotraj: zakaj vse več ljudi posega po kapsulah za porjavitev?

Če želimo, da koža poleti ohrani lep videz, je smiselno z nego začeti, še preden preživimo prve daljše dneve na soncu. Prav zato številni posegajo po prehranskih dopolnilih, ki podpirajo naravno pigmentacijo kože in jo hkrati oskrbijo z antioksidanti.

Foto: Eko Škrnicl Kapsule True Bronze vsebujejo kombinacijo beta karotena, likopena in astaksantina, naravnih sestavin, ki imajo vsaka svojo vlogo pri podpori koži. Beta karoten je rastlinski pigment, ki podpira naravno pigmentacijo kože, likopen iz paradižnika in astaksantin iz mikroalg pa delujeta kot močna antioksidanta ter pomagata ščititi celice pred oksidativnim stresom. Skupaj predstavljajo naravno podporo koži od znotraj in pomagajo ustvariti dobro osnovo za lepši, bolj enakomeren videz zagorele polti.

Ker se učinki ne pokažejo čez noč, proizvajalec priporoča, da se kapsule začne uporabljati vsaj teden ali dva pred načrtovanim dopustom oziroma pred pogostejšim izpostavljanjem soncu. Z rednim vsakodnevnim jemanjem kot delom običajne rutine koži omogočimo, da se na poletje postopoma pripravi. Ob tem velja poudariti, da kapsule niso namenjene nadomeščanju zaščite pred soncem, tudi med njihovo uporabo ostajata zmerno sončenje in uporaba zaščitne kreme z ustreznim SPF ključna za odgovorno nego kože.

Posebnost kapsul True Bronze je tudi njihova veganska formulacija, izdelane pa so v Sloveniji v družinskem podjetju BIO PAK pod blagovno znamko Carnium Botanicals. Formulacije nastajajo v sodelovanju z živilskimi tehnologi, prehranskimi svetovalci in raziskovalci, proizvodnja pa poteka po visokih standardih kakovosti v tehnološko naprednem in nadzorovanem okolju.

Zakaj olje naredi razliko tudi po sončenju?

Foto: Eko Škrnicl Če kapsule kožo podprejo od znotraj, je naloga oljnega spreja predvsem, da zanjo poskrbi na površini. Sonce, veter, morska voda in klor namreč kožo izsušujejo, zaradi česar lahko izgubi sijaj, postane hrapava in se začne hitreje luščiti. Prav zato poletna nega ni pomembna le med sončenjem, temveč tudi po njem.

Oljni sprej True Bronze združuje kakavovo maslo, olivno olje, orehovo olje, sončnično olje, beta karoten in vitamin E. Ta kombinacija kožo intenzivno nahrani, pomaga ohranjati njeno prožnost ter prispeva k mehkejšemu in bolj sijočemu videzu. Orehovo olje in beta karoten podpirata enakomernejši videz zagorele polti, vitamin E in rastlinska olja pa pomagajo zaščititi kožo pred izsušitvijo ter jo ohranjajo prijetno mehko.

Pomembna prednost oljnega spreja je tudi njegova lahka tekstura. Hitro se vpije, ne pušča mastnega ali lepljivega občutka in je primeren za vse tipe kože. Uporablja se lahko skupaj z zaščitno kremo, pri čemer najprej na kožo nanesemo kremo z zaščitnim faktorjem, po približno desetih minutah pa še oljni sprej. Po sončenju ga lahko ponovno nanesemo, saj pomaga kožo nahraniti in prispeva k temu, da je videz zagorele polti dlje časa enakomeren in sijoč.

Da je olje postalo del njene poletne rutine, pravi tudi znana slovenska pevka in vplivnica Gaja Prestor:

"Svojo kožo sem že začela pripravljati na tisti naravni poletni sijaj z oljem True Bronze od Eko Škrnicl – naravnim oljem za hitrejšo porjavitev v spreju, ki ga uporabljam kar na plaži. Postal je del mojega malega rituala, s katerim počasi gradim tisti sončno zagoreli videz, medtem ko uživam v mirnih trenutkih ob morju."

Zakaj največ uporabnic izbere kombinacijo kapsul in oljnega spreja?

Vsak izdelek True Bronze ima svojo nalogo, največji učinek pa dosežeta v kombinaciji. Medtem ko kapsule True Bronze kožo podpirajo od znotraj in ji pomagajo ustvariti dobro osnovo za lepši videz zagorele polti, oljni sprej True Bronze poskrbi za nego, mehkobo in sijoč videz kože od zunaj. Prav zato ju številne uporabnice uporabljajo kot del iste poletne rutine.

Takšna kombinacija pomeni celostno podporo koži skozi vse poletje. Kapsule vsebujejo naravne sestavine, kot so beta karoten, likopen in astaksantin, ki podpirajo naravno pigmentacijo kože, oljni sprej pa z izbranimi rastlinskimi olji in vitaminom E pomaga ohranjati kožo navlaženo, mehko in prožno. Rezultat je bolj enakomeren videz zagorele polti, manj občutka izsušenosti ter koža, ki tudi po sončenju ostane negovana in sijoča.

Foto: Eko Škrnicl

Čeprav kapsule in oljni sprej ne nadomeščajo zaščitnega faktorja, ga smiselno dopolnjujejo kot podpora koži od znotraj in zunaj. Prav v tem se skriva filozofija izdelkov True Bronze, manj pretiranega sončenja, več premišljene nege in odgovornega odnosa do kože.

Če želite svojo kožo na poletje pripraviti celostno, je zato najbolj smiselna izbira paket True Bronze, ki združuje kapsule in oljni sprej. Ob nakupu kompleta sta izdelka na voljo ugodneje, skupaj pa predstavljata preprost poletni ritual za vse, ki si želijo enakomernega, naravno sijočega videza kože ob odgovornem odnosu do sonca.

Foto: Eko Škrnicl

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Foto: Eko Škrnicl

Poletni sijaj se začne z odgovorno nego

Lepa poletna polt in skrb za zdrav videz kože se danes ne izključujeta več. Če smo nekoč zagorelost povezovali predvsem z dolgimi urami na soncu, se danes vse več ljudi zaveda, da sta bistveno pomembnejša premišljena nega kože in odgovorno izpostavljanje soncu. Zaščitni faktor ostaja nepogrešljiv del poletne rutine, izdelki, kot je True Bronze, pa lahko to rutino smiselno dopolnijo z nego od znotraj in od zunaj.

Foto: Eko Škrnicl

Če želite svojo kožo na poletje pripraviti celostno, je lahko kombinacija kapsul in oljnega spreja preprost način, da ji namenite dodatno podporo ter skozi vse poletje ohranite negovan, sijoč in enakomeren videz.