Mladinec Kalinšek z najhitrejšim časom na DP v Kranjski Gori

Ažbe Kalinšek je na nedeljskem državnem prvenstvu v spustu v gorskem kolesarstvu v malce boljših pogojih dosegel najboljši absolutni čas in pričakovano postal državni prvak v mladinski kategoriji. Med člani je bil najboljši Matej Osolin, ki je ugnal branilca naslova Marka Niemiza. Pri ženskah je bila najhitrejša Eva Zala Stergar pred Nežko Libnik.

Najboljši slovenski mladi spustaš Kalinšek je potrdil dobro formo iz svetovnega pokala in pričakovano slavil na DP, kjer je bil prijavljen med mladinci.

S časom 2:32,97 je za dobri dve sekundi in pol v svoji kategoriji ugnal Svita Kunaverja Smolkoviča, ki je imel drugi čas tudi absolutno, tretji najboljši čas (2:36,85) pa je imel Gaber Novak, ki je tekmoval v kategoriji do 17 let.

Kalinšek je na zadnji tekmi svetovnega pokala v mladinski konkurenci v Pal Arinsalu zasedel četrto mesto, kar je bila njegova druga najboljša letošnja uvrstitev. Boljši je bil v Lenzerheideju s tretjim mestom. V skupnem seštevku zaseda osmo mesto.

V članski konkurenci je ob rahlem dežju in malce razmočeni stezi državni prvak postal Matej Osolin, ki je slavil s časom 2:38,71. S tem je za dobro sekundo ugnal Niemiza, tretji pa je bil Maks Struna.

Po najhitrejši razvrstitveni vožnji in po vrnitvi na DP po triletni odsotnosti je Jure Žabjek v finalu napravil napako in končal na 21. mestu.

Pri ženskah je najboljši čas dosegla Avstrijka Hannah-Magdalena Höfinger, državna prvakinja pa je postala Eva Zala Stergar s časom 3:00,59, ki je tako po devetih letih nasledila upokojeno Moniko Hrastnik in postala nova zmagovalka med članicami.

Dobre tri sekunde in pol je za njo zaostala Nežka Libnik, ki se je kot svetovna mladinska prvakinja v disciplini enduro šele drugič preizkusila v spustu. Tretja je bila Maša Komel.

V Kranjski Gori so se za kolajne in majice državnega prvenstva merili petič, nazadnje je bilo pred tem tam prvenstvo pred dvema letoma. Letošnje DP je bilo 35. po vrsti.