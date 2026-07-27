Nepričakovana turistična atrakcija: "Dolgo so bili v senci Hrvaške"

Po nastopu na svetovnem prvenstvu v nogometu je zanimanje ljudi za obisk Bosne in Hercegovine skokovito zraslo.

Po svetovnem prvenstvu v nogometu je strmo zraslo zanimanje za Bosno in Hercegovino in turistična potovanja tja, kaže raziskava podjetja Iglu Cruise, ki je analiziralo iskalne poizvedbe na Googlu, da bi ugotovili, katere države so po svetovnem prvenstvu postale bolj zanimive za turiste.

Po koncu tekmovanj veliko gledalcev zanima, kako so videti države, ki so se predstavljale na nogometnih igriščih v ZDA, Kanadi in Mehiki, največ pozornosti pa je – za marsikoga presenetljivo – vzbudila Bosna in Hercegovina.

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Reprezentanca BiH je letos drugič nastopila na svetovnem prvenstvu, nastop si je izborila s senzacionalnimi zmagami nad Walesom in Italijo. Dobro jim je šlo tudi na prvenstvu, uspešno so prestali skupinski del tekmovanja, nato pa so jih v osmini finala izločili gostitelji Američani.

Športni uspeh je očitno vzbudil pozornost turistov, po podatkih prej omenjene analize je imela prav Bosna in Hercegovina največjo rast spletnih iskanj – na Googlu je število iskanj v juliju zraslo za vrtoglavih 5800 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani.

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Zakaj je BiH tako privlačna? Nedvomno so za to odgovorne tudi dostopne cene, zaradi česar je zanimiva atrakcija za turiste, ki želijo doživeti veliko, vendar za razumen denar.

Sarajevo je lani obiskalo skoraj dva milijona turistov, ob tem piše spletni medij Unilad. To je sicer veliko manj kot v turističnih uspešnicah Rimu, Parizu in Benetkah, obenem pa že zdaj več kot na primer v Ljubljani, ki jo je lani obiskalo okoli 1,4 milijona turistov. Turistični poznavalci pričakujejo, da bo zanimanje za Sarajevo in preostanek BiH še raslo.

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Strokovnjak za potovanja in direktor podjetja Stasher Jacob Wedderburn-Day je za Unilad dejal, da je bila Bosna in Hercegovina dolga leta v senci Hrvaške, to pa bi se lahko zdaj spremenilo: "Turisti vse bolj iščejo destinacije, ki so stran od najbolj znanih evropskih turističnih središč. Iščejo kraje, ki niso prenapolnjeni in nudijo dobro razmerje med ceno in tistim, kar za svoj denar dobite."

Podobno meni tudi Paul Stewart, poznavalec turizma in ustanovitelj podjetja My Baggage. "Bosna in Hercegovina nudi boljše razmerje med ceno in kakovostjo od veliko bolj razvpitih evropskih destinacij. Sploh, ko gre za hrano, nastanitev in prevoz," je dejal za Unilad, "potovanje tja je raznovrstno, vendar brez stroškov, kakršni so v zahodnoevropskih prestolnicah ali na najbolj priljubljenih destinacijah na Jadranu."

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