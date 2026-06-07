Nedelja, 7. 6. 2026, 19.44
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OP Francije (ATP), 15. dan
Čakanja je konec, v četrto je vendarle šlo: Zverev do prve lovorike za grand slam!
Zmagovalec OP Francije je Nemec Alexander Zverev, ki je po treh porazih v finalih grand slamov v četrto vendarle prišel do prve lovorike za grand slam. V tokratnem finalu je po več kot štirih urah s 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5) in 6:1 strl odpor Italijana Flavia Cobollija, ki se bo prvič v karieri povzpel med najboljšo deseterico na ATP lestvici.
Italijan je živčno začel dvoboj in v prvem nizu ni bil kos Nemcu, ki ga je s 6:1 dobil po vsega 35 minutah. Cobolli se je nato zbral in po izenačenem drugem nizu v maratonski sedmi igri prišel do odločilnega odvzema servisa.
Tudi do konca tretjega niza je igral zelo zanesljivo, nato pa se mu je roka zatresla v neprimernem trenutku v deseti igri, ko je serviral za obstanek v nizu. Zverev je prišel do brejka in bil le še niz oddaljen od zmage, podobno kot pred dvema letoma v finalu Pariza proti Alcarazu.
Italijan je v četrtem nizu dvakrat povedel z brejkom prednosti, a mu ga nikakor ni uspelo zadržati, niz pa je odločila podaljšana igra. V teh Nemec v Parizu naravnost blesti, saj jih je dobil kar 27 od 30. V današnjem je gledal v hrbet Italijanu, ki je imel pri vodstvu s 6:4 lahek udarec za zmago v četrtem nizu, vendar je grdo zgrešil, nato pa se odkupil s sijajnim forhendom po liniji.
Odločilni niz je z odvzemom servisa začel Nemec in v drugi igri ubranil priložnost Italijana za izenačenje. Nov brejk v tretji igri pa je vendarle odločil finale v korist 29-letnega Zvereva, ki se je lahko po 125. zmagi na tekmah na grand slamih vendarle veselil lovorike.
OP Francije, ATP, finale:
Alexander Zverev (Nem/2) : Flavio Cobolli (Ita/10) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1
Po treh izgubljenih finalih mu je uspelo
Zverev se je po izgubljenih finalih na OP ZDA 2020, Rolandu Garrosu 2024 in lanskem OP Avstralije vendarle veselil prve zmage na grand slamih. V finalu je imel precej težav s Cobollijem, ki je igral v prvem finalu za grand slam.
Ta je precej nenadejano prišel do finala v zgornji polovici žreba, v kateri je hitro izpadel prvi favorit pred turnirjem in prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner.
Za Zvereva je bil to 25. naslov v karieri in tako želen prvi na turnirjih velike četverice v skupno 41 nastopih.
Približal se bo Alcarazu
Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP bo kljub zmagi ostal na tretjem mestu, a se bo precej približal poškodovanemu Špancu Carlosu Alcarazu. Prvi ostaja Sinner, ki bo imel 3500 točk naskoka pred Alcarazom in po novem še 6200 točk prednosti pred Zverevom.
Za Flaviom Cobollijem je izjemen pariški grand slam.
Cobolli prvič med najboljšo deseterico
Za Cobollija je bil pariški finale šele šesti na najvišji ravni, torej od turnirjev ATP 250 in višje. Letos je dobil turnir v Acapulcu in izgubil v finalu Münchna.
V karieri je zbral tri lovorike, v finale pa je napredoval po predaji rojaka Mattea Arnaldija, ki je pred polfinalnim obračunom zbolel. Kljub porazu je to za Cobollija daleč največji uspeh v karieri, prvič pa bo v ponedeljek napredoval tudi med deset najboljših na lestvici ATP.
Zmagovalci Rolanda Garrosa:
2026 - Alexander Zverev
2025 - Carlos Alcaraz
2024 - Carlos Alcaraz
2023 - Novak Đoković
2022 - Rafael Nadal
2021 - Novak Đoković
2020 - Rafael Nadal
2019 - Rafael Nadal
2018 - Rafael Nadal
2017 - Rafael Nadal
2016 - Novak Đoković
2015 - Stan Wawrinka
2014 - Rafael Nadal
2013 - Rafael Nadal
2012 - Rafael Nadal
2011 - Rafael Nadal
2010 - Rafael Nadal
2009 - Roger Federer
2008 - Rafael Nadal
2007 - Rafael Nadal
2006 - Rafael Nadal
2005 - Rafael Nadal
2004 - Gaston Gaudio
2003 - Juan Carlos Ferrero
2002 - Albert Costa
2001 - Gustavo Kuerten
2000 - Gustavo Kuerten
1999 - Andre Agassi
1998 - Carlos Moya
1997 - Gustavo Kuerten
1996 - Jevgenij Kafelnikov
1995 - Thomas Muster
1994 - Sergi Bruguera
1993 - Sergi Bruguera
1992 - Jim Courier
1991 - Jim Courier
1990 - Andres Gomez
1989 - Michael Chang
1988 - Mats Wilander
1987 - Ivan Lendl
1986 - Ivan Lendl
1985 - Mats Wilander
1984 - Ivan Lendl
1983 - Yannick Noah
1982 - Mats Wilander
1981 - Björn Borg
1980 - Björn Borg
1979 - Björn Borg
1978 - Björn Borg
1977 - Guillermo Vilas
1976 - Adriano Panatta
1975 - Björn Borg
1974 - Björn Borg
1973 - Ilie Nastase
1972 - Andres Gimeno
1971 - Jan Kodeš
1970 - Jan Kodeš
1969 - Rod Laver
1968 - Ken Rosewall
1967 - Roy Emerson
1966 - Tony Roche
1965 - Fred Stolle
1964 - Manolo Santana
1963 - Roy Emerson
1962 - Rod Laver
1961 - Manolo Santana
1960 - Nicola Pietrangeli
1959 - Nicola Pietrangeli
1958 - Mervyn Rose
1957 - Sven Davidson
1956 - Lew Hoad
1955 - Tony Trabert
1954 - Tony Trabert
1953 - Ken Rosewall
1952 - Jaroslav Drobny
1951 - Jaroslav Drobny
1950 - Budge Patty
1949 - Frank Parker
1948 - Frank Parker
1947 - Joszef Asboth
1946 - Marcel Bernard
1940-45 (ni bilo turnirjev zaradi II. svetovne vojne)
1939 - Don McNeill
1938 - Don Budge
1937 - Henner Henkel
1936 - Gottfried von Cramm
1935 - Fred Perry
1934 - Gottfried von Cramm
1933 - Jack Crawford
1932 - Henri Cochet
1931 - Jean Borotra
1930 - Henri Cochet
1929 - Rene Lacoste
1928 - Henri Cochet
1927 - Rene Lacoste
1926 - Henri Cochet
1925 - Rene Lacoste