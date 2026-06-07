Čakanja je konec, v četrto je vendarle šlo: Zverev do prve lovorike za grand slam!

Zmagovalec OP Francije je Nemec Alexander Zverev, ki je po treh porazih v finalih grand slamov v četrto vendarle prišel do prve lovorike za grand slam. V tokratnem finalu je po več kot štirih urah s 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5) in 6:1 strl odpor Italijana Flavia Cobollija, ki se bo prvič v karieri povzpel med najboljšo deseterico na ATP lestvici.

Italijan je živčno začel dvoboj in v prvem nizu ni bil kos Nemcu, ki ga je s 6:1 dobil po vsega 35 minutah. Cobolli se je nato zbral in po izenačenem drugem nizu v maratonski sedmi igri prišel do odločilnega odvzema servisa.

Tudi do konca tretjega niza je igral zelo zanesljivo, nato pa se mu je roka zatresla v neprimernem trenutku v deseti igri, ko je serviral za obstanek v nizu. Zverev je prišel do brejka in bil le še niz oddaljen od zmage, podobno kot pred dvema letoma v finalu Pariza proti Alcarazu.

Italijan je v četrtem nizu dvakrat povedel z brejkom prednosti, a mu ga nikakor ni uspelo zadržati, niz pa je odločila podaljšana igra. V teh Nemec v Parizu naravnost blesti, saj jih je dobil kar 27 od 30. V današnjem je gledal v hrbet Italijanu, ki je imel pri vodstvu s 6:4 lahek udarec za zmago v četrtem nizu, vendar je grdo zgrešil, nato pa se odkupil s sijajnim forhendom po liniji.

Foto: Reuters

Odločilni niz je z odvzemom servisa začel Nemec in v drugi igri ubranil priložnost Italijana za izenačenje. Nov brejk v tretji igri pa je vendarle odločil finale v korist 29-letnega Zvereva, ki se je lahko po 125. zmagi na tekmah na grand slamih vendarle veselil lovorike.

OP Francije, ATP, finale: Alexander Zverev (Nem/2) : Flavio Cobolli (Ita/10) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1

Po treh izgubljenih finalih mu je uspelo

Zverev se je po izgubljenih finalih na OP ZDA 2020, Rolandu Garrosu 2024 in lanskem OP Avstralije vendarle veselil prve zmage na grand slamih. V finalu je imel precej težav s Cobollijem, ki je igral v prvem finalu za grand slam.

Ta je precej nenadejano prišel do finala v zgornji polovici žreba, v kateri je hitro izpadel prvi favorit pred turnirjem in prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner.

Za Zvereva je bil to 25. naslov v karieri in tako želen prvi na turnirjih velike četverice v skupno 41 nastopih.

Foto: Reuters

Približal se bo Alcarazu

Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP bo kljub zmagi ostal na tretjem mestu, a se bo precej približal poškodovanemu Špancu Carlosu Alcarazu. Prvi ostaja Sinner, ki bo imel 3500 točk naskoka pred Alcarazom in po novem še 6200 točk prednosti pred Zverevom.

Za Flaviom Cobollijem je izjemen pariški grand slam. Foto: Reuters

Cobolli prvič med najboljšo deseterico

Za Cobollija je bil pariški finale šele šesti na najvišji ravni, torej od turnirjev ATP 250 in višje. Letos je dobil turnir v Acapulcu in izgubil v finalu Münchna.

V karieri je zbral tri lovorike, v finale pa je napredoval po predaji rojaka Mattea Arnaldija, ki je pred polfinalnim obračunom zbolel. Kljub porazu je to za Cobollija daleč največji uspeh v karieri, prvič pa bo v ponedeljek napredoval tudi med deset najboljših na lestvici ATP.

Zmagovalci Rolanda Garrosa: 2026 - Alexander Zverev

2025 - Carlos Alcaraz

2024 - Carlos Alcaraz

2023 - Novak Đoković

2022 - Rafael Nadal

2021 - Novak Đoković

2020 - Rafael Nadal

2019 - Rafael Nadal

2018 - Rafael Nadal

2017 - Rafael Nadal

2016 - Novak Đoković

2015 - Stan Wawrinka

2014 - Rafael Nadal

2013 - Rafael Nadal

2012 - Rafael Nadal

2011 - Rafael Nadal

2010 - Rafael Nadal

2009 - Roger Federer

2008 - Rafael Nadal

2007 - Rafael Nadal

2006 - Rafael Nadal

2005 - Rafael Nadal

2004 - Gaston Gaudio

2003 - Juan Carlos Ferrero

2002 - Albert Costa

2001 - Gustavo Kuerten

2000 - Gustavo Kuerten

1999 - Andre Agassi

1998 - Carlos Moya

1997 - Gustavo Kuerten

1996 - Jevgenij Kafelnikov

1995 - Thomas Muster

1994 - Sergi Bruguera

1993 - Sergi Bruguera

1992 - Jim Courier

1991 - Jim Courier

1990 - Andres Gomez

1989 - Michael Chang

1988 - Mats Wilander

1987 - Ivan Lendl

1986 - Ivan Lendl

1985 - Mats Wilander

1984 - Ivan Lendl

1983 - Yannick Noah

1982 - Mats Wilander

1981 - Björn Borg

1980 - Björn Borg

1979 - Björn Borg

1978 - Björn Borg

1977 - Guillermo Vilas

1976 - Adriano Panatta

1975 - Björn Borg

1974 - Björn Borg

1973 - Ilie Nastase

1972 - Andres Gimeno

1971 - Jan Kodeš

1970 - Jan Kodeš

1969 - Rod Laver

1968 - Ken Rosewall

1967 - Roy Emerson

1966 - Tony Roche

1965 - Fred Stolle

1964 - Manolo Santana

1963 - Roy Emerson

1962 - Rod Laver

1961 - Manolo Santana

1960 - Nicola Pietrangeli

1959 - Nicola Pietrangeli

1958 - Mervyn Rose

1957 - Sven Davidson

1956 - Lew Hoad

1955 - Tony Trabert

1954 - Tony Trabert

1953 - Ken Rosewall

1952 - Jaroslav Drobny

1951 - Jaroslav Drobny

1950 - Budge Patty

1949 - Frank Parker

1948 - Frank Parker

1947 - Joszef Asboth

1946 - Marcel Bernard

1940-45 (ni bilo turnirjev zaradi II. svetovne vojne)

1939 - Don McNeill

1938 - Don Budge

1937 - Henner Henkel

1936 - Gottfried von Cramm

1935 - Fred Perry

1934 - Gottfried von Cramm

1933 - Jack Crawford

1932 - Henri Cochet

1931 - Jean Borotra

1930 - Henri Cochet

1929 - Rene Lacoste

1928 - Henri Cochet

1927 - Rene Lacoste

1926 - Henri Cochet

1925 - Rene Lacoste

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